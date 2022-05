Mujer fue acosada por un motociclista en plena vía pública de Manizales

El caso quedó evidenciado en las cámaras de seguridad de la zona (Manizales, Caldas). Foto: captura de pantalla

Un nuevo caso de acoso sexual se presentó en Manizales, capital de Caldas. Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 3:30 de la tarde, cuando una mujer fue agredida por un motociclista a la altura del barrio La Enea.

La víctima presentó la denuncia antes las autoridades y relató lo sucedido, en declaraciones recogidas por el diario La Patria. Esta transitaba de la mano con su hijo, menor de edad, luego de recogerlo del jardín infantil. De un momento a otro, se le acercó una motocicleta, a poca velocidad, y le tocó los pechos. La reacción inmediata de la mujer fue manotear al hombre y alejarse.

“Iba caminando y sentí que una moto Bajab Discovery venía detrás. Siguió derecho y en la esquina paró y se quedó mirándome. Pensé que buscaba una dirección o que era un domiciliario. Luego se vino hacia mí, se acercó mucho, pasó despacio por mi lado y me tocó los senos”, señaló en primera instancia.

Posteriormente, la mujer confesó que pensó en no presentar la denuncia, e incluso llegó a culparse por haber transitado por ese sector: “Quedé en shock, me sentí vulnerable, lo insulté y siguió como si nada. No sabía si compartir esto, sentía pena, me pregunté si era mi culpa, si no debí pasar por esa calle. En mi casa me dio ataque de pánico y ansiedad”.

“Me cansé de no estar segura en mis espacios”, sentenció la víctima.

Según cifras del Observatorio de Violencias de Manizales, al corte de marzo de este año, la violencia que más se ha presentando en la capital caldense es la psicológica con un 79,01 %. Además, se comprobó que las mujeres son quienes más denuncian este tipo de casos con un 88,89 %.

Las cámaras se seguridad mostraron el momento en el cual una mujer es vícima de abuso sexual en Manizales. Video: La Patria

Recuerde que en Manizales hay habilitados varios canales de atención para las víctimas de violencia. Uno de ellos es la línea púrpura 155 de la Policía Nacional. Y otro corresponde a la Casa de Mujeres Empoderadas, un espacio dispuesto por las autoridades locales en el cual se presta apoyo psicosocial. A partir de diversos servicios, se pueden mitigar los daños psicológicos y emocionales, así como el sufrimiento emocional. Este lugar se encuentra ubicado en la calle 49 No. 26-46.

La gran mayoría las personas en Colombia no denuncian los delitos ante las autoridades. Así lo evidenció el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana de noviembre de 2021. La entidad indicó que cerca del 70 % de los ciudadanos no reportan los actos delictivos de los cuales son víctimas.

En el hurto a residencias, por ejemplo el 44,6 % no denunció, y en el hurto a personas, el 49,9 % de las víctimas tampoco lo hizo. Misma tendencia ocurrió en otra clase de delitos, como el hurto de vehículos, las víctimas de riñas, de extorsión y de incidentes de seguridad informática. Entre las principales razones de la población para no dar a conocer estos hechos se encuentra la ineficacia de las autoridades y el considerarlo innesesario.

Hace algunas semanas, dos hombres fueron enviadas a la cárcel por casos de abuso sexual contra menores en el municipio de Supia, Caldas. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, en el primer caso, uno de los hombres aprovechó su cercanía con la familia de la víctima, una niña de nueve años, para luego cometer acceso carnal violento. Y, en el otro hecho, el sujeto abusó de su propia hija cuando esta tenía cuatro años, en el 2016.

