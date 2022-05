Foto: la prueba que confirmaría los rumores de otro embarazo de Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre un supuesto embarazo de la influenciadora Luisa Fernanda W; de hecho, estos rumores no son nuevos, pues una vez se conoció la llegada al mundo de Máximo, los seguidores tanto de ella como de Pipe Bueno no tardaron en elevar las especulaciones con un nuevo integrante en esta familia.

Pero sumado a aquellas versiones están algunas publicaciones de la influenciadora en redes sociales, recientemente, compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram donde luce un vestido ajustado, dejando ver que su vientre está levemente pronunciado. Este hecho fue asumido por buena parte de sus 17 millones de seguidores en esta plataforma como un embarazo.

Justamente, esa fue la vestimenta que utilizó para asistir al concierto de Maluma en el estadio Atanasio Girardot, pero esa no ha sido la única “prueba” que no pasó desapercibida por sus fanáticos.

En otra de sus ‘InstaStories’, la también empresaria mencionó que no se sentía bien de salud, lo cual fue interpretado por varios seguidores como un segundo embarazo; además, señaló que, “el maquillaje arregla un poco la situación, pero me sigo sintiendo muy maluquita. Pero bueno, hay que trabajar”.

Le puede interesar: Él es Almes Granados, el Rey de Reyes del Festival Vallenato que amplía el legado de su dinastía

A través de Instagram, la influenciadora compartió una foto que atizó los rumores sobre un nuevo embarazo. FOTO: vía Instagram (luisafernandaw)

Semanas atrás, se había conocido otro video que prueba el embarazo de la dueña -junto con Pipe Bueno- del restaurante RanchoMX. De acuerdo con el programa ‘Lo sé todo’, las imágenes fueron capturadas el pasado 2 de abril, durante un evento con el que Danny Marín celebró 20 años de carrera artística.

No contentos con la grabación, periodistas del programa buscaron el espacio para hablar con la afamada pareja y que ellos mismos fueran los encargados de confirmar o desmentir cualquier tipo de información al respecto.

“Lo único que les digo es que esperen a que crezca la barriga a ver si es verdad”, explicó Luisa Fernanda W, mientras que Pipe Bueno agregó entre risas: “¿Qué les puedo decir?, que tiene como 46 horas de embarazo”.

Las reacciones fueron inmediatas, pues la noticia tomó a muchos por sorpresa, teniendo en cuenta que hace muy poco la influenciadora antioqueña desmintió rumores similares, argumentando que ahora tiene unos kilos de más y eso se ha hecho notorio en su figura.

Le puede interesar: Video: Alcalde Daniel Quintero denuncia agresión durante el concierto de Maluma en Medellín

“La verdad es que si parezco embarazada, pero la única realidad aquí es que estoy con unos kilos de más. Ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome (...) Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo ideal de muchos”, explicó Luisa Fernanda W hace varios meses.

Además, comentó en otro post de Instagram que, “si llego a quedar embarazada pronto o más adelante, yo no voy a salir a decirles antes de los tres meses que estoy embarazada así todo el mundo me esté diciendo: - ya saben que estás embarazada - no diré si sí o si no hasta que tenga casi cuatro meses”, reiterando que no ocultará su vientre en caso de volver a quedar encinta.

Los rumores sobre un posible embarazo de Luisa Fernanda W aumentaron con este vide que fue compartido en redes sociales. VIDEO: vía Instagram (losetodocol)

SEGUIR LEYENDO