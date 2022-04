El duro cruce de mensajes entre ‘La Barbie’ y Epa Colombia: “Ya no tengo amigas”

‘La barbie colombiana’ y Epa Colombia abrieron una nueva polémica en redes sociales. Fotos: Instagram @tatianamurillooficial / @epa_colombia

Un nuevo capítulo se abrió entre Tatiana Murillo, mejor conocida en las plataformas digitales como ‘La barbie colombiana’, y Daneidy Barrera, popularmente llamada ‘Epa Colombia’. Un par de días atrás se conoció que ambas habrían cortado su amistad luego de que la ‘influencer’ no aceptara la nueva relación de la empresaria con Karol Samantha.

De hecho, hace dos semanas, ‘La Barbie’ ya se había pronunciado respecto al noviazgo de ‘Epa Colombia’, asegurango que no estaba de acuerdo con las actitudes que estaba tomando con relación a su pareja, ya que, según comentó, solo estaba con ella por interés. E incluso señaló que Barrera estaba dejando a un lado su negocio de las keratinas.

“Ahora mantiene al hijo y a la mamá de la otra [Karol], ya no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque se la mantienen paseando. Antes tenían que ir con cita a las peluquerías, ahora pueden pasar directamente, antes los champús costaban 30.000, ahora cuestan 3.000 pesos y donde yo abra esta boca, la hundo”, manifestó.

En contexto: Ella es Karol Samantha, la nueva novia de Epa Colombia

De igual modo, ‘La Barbie’, así como otros amigos de la empresaria colombiana, señalaron que esta última padece de problemas mentales, y ello provoca actitudes extrañas de su parte. Según la ‘influencer’, ‘Epa Colombia’ tiende a darle múltiples regalos a otras personas para luego decir que la robaron, pero, como ella sabía “con quien se estaba metiendo”, nunca quiso aceptar sus obsequios.

El nuevo cruce de mensajes entre ‘La Barbie’ y ‘Epa Colombia’:

Recientemente, Tatiana Murillo habilitó la caja de preguntas en las historias de su cuenta de Instagram para que sus seguidores interactuaran con ella. Y, como era de esperse, varios tuvieron inquietudes con respecto a a los choques con Daneidy Barrera, lo que pasó en la relación con Diana Celis y si era cierto que esta tenía biopolímeros. Recordemos que, anteriormente, ‘Epa Colombia’ negó tener dicha sistancia en su cuerpo.

Respecto a lo primero, ‘La Barbie’ señaló que la empresaria no le había hecho reclamos, y entregó sus razones: “Yo le dije a ella que no se atreviera a pisotearme ni hablar de mí como hacía como las demás personas a hundirlas, porque ella sabe que yo la puedo hundir más a ella, no ella a mí”, declaró.

Respecto a Celis no ahondó en mucha información, confirmando, además, que llevan una buena relación: “Diana me parece una muy buena persona. Espero que siga luchando y dándola toda”.

No obstante, la pregunta que volvió a ‘calentar los ánimos’ estuvo vinculada con los supuestos biopolímeros de ‘Epa Colombia’. Para responder, ‘La Barbie’ reprodujo una nota de voz que le mandó la empresaria confirmándole que sí tenía tal sustancia: “Aunque yo te quería contar que yo también tengo biopolímeros. Entonces toca quitarlos, retirarlos para luego ingresar los implantes y cuánto cobraría. Y que si mitad y mitad. Mitad plata y mitad publicidad”.

Video: Instagram @rastreandofamosos

Curiosamente, apenas unos minutos después de que saliera a la luz dicho contenido, ‘Epa Colombia’ subió una historia en su cuenta de Instagram en la cual, si bien no mencionó a Murillo, tiró algunas pullas que fueron vinculadas con la ‘influencer’.

“Re sola amiga, ya no tengo amigos. Que todos le andan sacando los trapitos al sol, amor. Si esos son amigos, para que enemigos, mi papá. Amor es que tú sales adelante, y que tú tienes y que hiciste y que vamos a bajarle, que vamos a destruirla”, declaró en primer lugar.

Y luego agregó: “Amiga, mire que tengo ese ojito picho, ah no sé, me lagrimea todo el día. Amor, vea, me he aplicado una cantidad de gotas, amor, de las malas energías que me echan”.

SEGUIR LEYENDO: