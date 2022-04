Muerte en Riohacha: una pareja es arrollada por un auto

El accidente se registró la madrugada del pasado 11 de abril, en el sector conocido como ´La Virgencita’, en la calle 7 entre carreras 18 y 17 de Riohacha (Archivo particular, El Tiempo)

Tras diez días en la UCI, Juan de Dios Vargas y Criseida María Yepes fallecieron a causa de las graves heridas que les ocasionó un accidente en el que un auto los atropelló mientras se encontraban comiendo en un puesto de comida rápida, en el sector conocido como ‘La Virgencita’, en Riohacha, a la altura de la calle 7, entre las carreras 18 y 17. El momento, que ocurrió el pasado 11 de abril, quedó grabado por las cámaras de seguridad del sector y se puede ver cómo el vehículo se desplaza a alta velocidad, invade el carril contrario y termina embistiendo a cinco personas.

Ese día, Criseida, como lo reseña El Tiempo, había ido a recoger a Juan de Dios, que salía de su trabajo en un billar, para ir a comer unas salchipapas y llevar algo para sus hijos. Jamás imaginaron que un joven de 16 años que conducía a alta velocidad los atropellara y luego intentara salir huyendo. Aún no se conoce la identidad del responsable, pues las autoridades no lo han revelado, ya que se trata de un menor de edad. El individuo fue aprehendido minutos después de haber ocasionado el accidente y por poco es linchado por las personas que estaban cerca al lugar. La Policía lo trasladó a un centro asistencial al que llegó inconsciente, producto del shock, y luego de aplicársele la prueba de alcoholemia, se dictaminó que el resultado fue negativo.

Luis Pablo de Armas, el director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito en Riohacha, aseguró que el joven, como se ve en las imágenes registradas por las cámaras, no respetó las señales de tránsito y, además, no posee licencia de conducción. El vehículo no tenía SOAT actualizado, ni revisión tecnomecánica. La familia de las víctimas aseguran que el auto no tenía frenos y que el joven, más allá de que se creyó que estaba ebrio, fue consciente en todo momento de lo sucedido. En la audiencia posterior al evento, alguien manifestó que el joven se había tomado apenas dos cervezas y que fue torpe al conducir, pues uno de los cordones de sus zapatos se enredó en el freno y no pudo maniobrar con precisión. Así, el destino del responsable tomó un nuevo rumbo.

“Sabemos que no lo quiso hacer, pero fue negligente e irresponsable y el castigo que haya que darle que se lo den, eso está claro y él debe cumplir con esas consecuencias sea menor o no”, sostuvo uno de los familiares de Juan de Dios Vargas.

La pareja fue atendida en Valledupar, ante la gravedad de su estado. El hombre presentó fractura en 10 costillas, en una de sus piernas y en un brazo, además de múltiples contusiones. Por su parte, la mujer presentó un trauma craneoencefálico severo, fracturas y golpes en todo el cuerpo. Tras varios días sin mostrar ninguna mejoría, Criseida falleció a las 11:00 a.m. del 22 de abril y Juan de Dios lo hizo en la madrugada del 23 de abril.

Infobae reportó en su momento lo sucedido. La pareja dejó a 5 niños huérfanos y un dolor gigante en sus familiares, además de la impotencia por no haber podido hacer nada. Hasta el momento, y es por eso que replicamos la noticia, las autoridades no se han pronunciado respecto al futuro inmediato del responsable, más allá de expresar que el caso pasará a manos de la fiscalía.





