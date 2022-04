La cuenta falsa de Elon Musk que apoyaba a Fico, criticaba a Petro y generó controversia en Colombia

Una cuenta de Twitter falsa de Elon Musk generó una enorme controversia en Colombia. Foto: Reuters / Pantallazo

Una de las noticias más relevantes de las últimas horas fue la de que Elon Musk, director general de Tesla Motors y SpaceX, llegó a un acuerdo para comprar la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. Este hecho dio la vuelta al mundo ya que el hombre más rico del planeta, según la revista Forbes, aseguró hace algunos días que era la persona adecuada para “desbloquear” el “extraordinario potencial” de las redes sociales. Entre los cambios que plantea están la de ser más laxo con las restricciones de contenido, así como acabar con las cuentas falsas.

Precisamente con respecto a las cuentas falsas, una de ellas suplantando al millonario empresario sudafricano generó muchos comentarios en Colombia, ya que esta realizó varios comentarios en contra del candidato presidencial Gustavo Petro y otras figuras políticas del país. Algunas de estas menciones en las redes sociales tuvieron un enorme impacto en la comunidad, ya que algunos creían que esta era la cuenta oficial del ahora máximo accionista de Twitter.

El perfil falso de Elon Musk (@ElonMuskSpanish) afirmaba en su descripción ser el oficial del empresario pero en español. Esta cuenta se volvió viral en poco tiempo y antes de ser suspendida llegó a tener más de 13 mil seguidores. Los trinos con tonos políticos se volvieron virales y alcanzaron a tener más de diez mil interacciones, sobre todo los que estaban dirigidos en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.

Trinos como: “From now on, we are going to put and end to what you call ‘Bodegas’“, lo que significa en español. “a partir de ahora vamos a poner fin a eso que ustedes llaman ‘bodegas’”. Otro de los trinos es ‘I hope that Colombia will be grat again”, que significa, “Espero que Colombia vuelva ser grande de nuevo”. Muchos de estos se volvieron virales.

Sobre el candidato Gustavo Petro publicó, “whatever less Petro” - “El que sea menos Petro”. También la cuenta señaló en otro trino que, “Colombia no puede poner en riesgo su libertad, hay que saber votar”. La cuenta falsa tuvo un enorme impacto en la red social y muchos usuarios ‘cayeron’ pensando que era una oficial. Entre sus seguidores habían varios partidarios del Centro Democrático, así como el senador Carlos Felipe Mejía.

Sin embargo, el candidato presidencial por parte del Pacto Histórico no fue el único mencionado por la cuenta ‘fake’ de Elon Musk, ya que también se refirió a Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, a quien le manifestó su apoyo. “If I were Colombian, I would vote for Federico Gutierrez” - “si yo fuera colombiano votaría por Federico Gutiérrez”.

Este trino fue respondido por un seguidor que se mostró bastante indignado que le dijo, “Ud. ha muerto para mí. Alguien que apoye a Fico el sucio, no merece nada de Colombia. Es una grave traición a la patria. Además usted no debe opinar sin conocer la verdad. Por favor limítese a sus desarrollos y déjenos a nosotros en paz”. El comentario fue eliminado un tiempo después.

Otro de los candidatos mencionados fue Rodolfo Hernández, al que comparó con un expresidente de los Estados Unidos. “I think that Rodolfo Hernández is the Colombian Trump. He is the man” - “yo pienso que Rodolfo Hernández es el Trump colombianos. Él es el hombre”.

Es importante señalar que Elon Musk solo tiene una cuenta oficial (@elonmusk) y esta está verificada por Twitter. Allí cuenta con más de 85 millones de seguidores y fue creada en el 2009.

Algunos de los trinos de la cuenta falsa de Elon Musk.

