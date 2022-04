Habitantes de un barrio en Mosquera, Cundinamarca, denuncian que viven entre espuma de río

Comunidad del barrio Los Puentes, de Mosquera (Cundinamarca), ha denunciado una situación que los tiene bastante preocupados es que, por el invierno, el río está dejando una espuma que despierta malos olores.

“Ese espumero tan grande que afecta a todos. Nos toca mantener todo tapado, no puede caer nada a las paredes, a la ropa, es una contaminación enorme”, dijo un afectado a CityTV.

Otra de las habitan que manifestó lo que está sucediendo fue Floralba Rodríguez, tendera del barrio, que aseguró “Por tiempos de invierno es que se produce eso, cuando no llueve no pasa. Hay una planta cercana y bombean agua, lo que también ayuda a que se expanda la espuma. El olor es inmundo. A todo momento me toca cerrar la tienda”.

De acuerdo con las autoridades esta espuma, contiene contaminantes que afectan altamente la salud, hecho que estaría provocando enfermedades respiratorias entre los residentes. Los bomberos de Mosquera explicaron que el agua trae acidez, alcalinos, químicos, jabones, entonces al caer en esta parte del rio produce la espuma”.

Igualmente, destacan que están realizando un monitoreo constante para garantizar la tranquilidad de la comunidad y recalcaron que han tenido dificultades para seguir con las labores de estudio para descontaminar el río.

A esa situación se suma que, el departamento de Cundinamarca ha venido reportando inundaciones y deslizamientos en las últimas semanas debido a las fuertes precipitaciones en esa zona del país. Dentro de los más afectados están los campesinos y productores.

Por eso, el gobernador Nicolás García anunció que de la mano del Banco Agrario, el Gobierno Nacional otorgará seis meses adicionales de plazo para el pago de las obligaciones financieras que tienen los pequeños y medianos productores cundinamarqueses.

García reveló que desde este miércoles 27 de abril y hasta el próximo domingo 1 de mayo se dispondrán carpas en los parques de los 116 municipios para adelantar la identificación de los productores con el ánimo de brindarle otras ayudas en agroinsumos.

Según cifras de la Gobernación de Cundinamarca, la actual temporada de lluvias deja más de 300 hectáreas de cultivos con daños significativos en 85 de los 116 municipios. Las principales causas de las afectaciones en los cultivos son los deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas y granizadas.

Cabe recordar que en Viotá se presentó una avalancha durante el pasado viernes, que dejó tres muertos y dos desaparecidos, que continúan siendo buscados por los organismos de emergencia.En Arbeláez (Cundinamarca) se registró una emergencia a causa del desbordamiento de la quebrada Legía, que arrastró a cuatro personas, tres adultos y un menor de edad. Hasta el momento los organismos de socorro hallaron el cuerpo de una mujer que desapareció tras esta avalancha el pasado martes.

Por último, el IDEAM contó que desde la tercera semana de abril aumentaron las lluvias en el país y se espera que las precipitaciones sigan aumentando y tengan un 40 % más de intensidad que el promedio normal.