Laura de León confesó que está con el corazón roto: “Necesito ayuda”

Foto: Instagram @lauradeleonc

Laura de León es una de las actrices colombianas más reconocidas del momentos, pues su nombre ha hecho parte del elenco de exitosas producciones como ‘La ley del corazón’ y ‘Primate’, la más reciente apuesta de Amazon Prime por Colombia.

Sin embargo, lejos de su labor profesional, la cartagenera de 31 años ha sido tema de conversación entre sus seguidores, por cuenta de una serie de publicaciones que hizo para contar por qué su viaje a La Guajira la tiene bastante acongojada.

Resulta que, al llegar al lugar, la mujer notó una gran cantidad de perros callejeros que deambulan por las calles del departamento, la mayoría con graves problemas de desnutrición y salud. Motivos por los cuales considera que las autoridades correspondientes no le han puesto la lupa a esta grave situación.

“Hay muchos perros y muy desnutridos, pero lo que más me preocupa es que, por lo visto, no han habido recientes jornadas de esterilización. Ahorita, por ejemplo, me encontré a una bebé (perra) recién parida y con una cantidad de cachorritos”, expresó.

A pesar de lo expuesto por Laura de León, asegura que al verse tan afectada por los animales que ha encontrado y al no poder pasar de largo sin hacer nada, está decidida a ayudarlos. No obstante, advierte que no puede hacerlo todo sola y por eso necesita ayuda de veterinarios o fundaciones.

“No sé si alguien por aquí en La Guajira, o en Valledupar, se quiera unir a mí para acoger estos animalitos y a otros que tengo entre ceja y ceja, para desparasitarlos, vacunarlos, darles hogares de paso y después ponerlos en adopción ¡Escríbanme por favor si hay fundaciones y veterinarios que me quieran apoyar! Necesito ayuda, porque a mí me dijeron que aprendiera a soltar o hiciera algo, entonces quiero hacer de todo, pero no puedo hacerlo sola”, agregó.

Por último, comentó que aunque su colaboración y la de otras personas es vital para remediar en parte la problemática, admite también que “es un problema que va mucho más allá”, por eso extendió su invitación a otras entidades del Estado que puedan no solo rescatar a los animales callejeros, sino también educar a la población sobre el cuidado y la responsabilidad que se deben tener con las mascotas.

Laura de León y el abandono animal en La Guajira

Aunque no se tiene una cifra exacta de cuántos animales callejeros hay en Colombia, un informe presentado por la Fundación San Martín en abril de 2021, dejó al descubierto que “en Barranquilla hay más de 70.000 perros y 30.000 gatos callejeros”; mientras que en Cundinamarca, “hasta septiembre de 2020, 12.450 animales han sido abandonadas en varios corredores del departamento”, según lo confirmó la Gobernación.

“Esta problemática siempre ha existido, pero los colombianos hemos normalizado ver perros y gatos en la calle por una falta de educación que debería brindar el Estado colombiano. Las fundaciones, los padrinos, los adoptantes y demás, no tendrían existir en la medida en que las las políticas nacionales deberían afrontar este problema como suyo”, dijo Sabina Ramírez al portal KienyKe.com, añadiendo que un 60 % de los perros o gatos en situación de abandono alguna vez tuvieron un hogar, es decir, la mayoría de animales que los ciudadanos de a pié se encuentran por las calles de la ciudad fueron desamparados por sus adoptantes.

Por último Sabina resaltó que adoptar una mascota es una de las mejores experiencias para el ser humano, siempre y cuando este pueda brindarle al animal todo lo que este necesita, además de tener la responsabilidad y paciencia que se requieren en estos casos.