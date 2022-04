Jhonier también tendrá que responder por tortura, anunció representante de las víctimas en el caso de Mauricio Leal

Jhonier Leal será denunciado penalmente por el delito de tortura. . Foto: Instagram Mauricio Leal

El caso del asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ha dado un giro radical, ya que el confeso asesino, Jhonier Leal quien hermano e hijo de las víctimas, pese a haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se retractó y aseguró que es inocente, por lo que no aceptó los cargos de los que se le acusan. El también estilista rechazó finalmente el preacuerdo, por lo que ahora podría enfrentarse a una pena de 60 años de prisión.

El pasado viernes 22 de abril, Jhonier Leal declaró que, “Señora Juez, con todo respeto, en este momento quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada (...) Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a su familia. Jamás tocaría a nadie de mi familia. Gracias a Dios ahora puedo decir que tengo una gran abogada”.

De acuerdo con el estilista, decidió aceptar el preacuerdo por presión de la Fiscalía, los medios de comunicación y amenazas que recibió él y su entorno, siendo estas las razones por la que aceptó su responsabilidad en el doble asesinato. Recordemos que el pasado 18 de enero, en la audiencia de imputación de cargos, Jhonier Leal aceptó los cargos de lo que era inculpado y afirmó que tomó la decisión de “manera libre y voluntaria”, además pidió “perdón, antes que nada, a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos”.

La defensa de las víctimas en el caso del asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández, aseguró que Jhonier Leal le está mintiendo a todo el país y que van a denunciarlo también por el delito de tortura, afirmando que de acuerdo con las pruebas demostradas por las autoridades confirman su responsabilidad en este caso.

De acuerdo con Elmer Montaña, abogado de las víctimas, “a raíz de la retractación de Jhonier Leal, del preacuerdo que había suscrito con la Fiscalía General de la Nación y de que esta le había solicitado a la juez de conocimiento que le haga devolución del mismo para que pueda radicar la acusación la representación de víctimas va a presentar una denuncia penal en contra de Jhonier Leal por el delito de tortura”.

“Tenemos la firme convicción de que la Fiscalía en este nuevo escenario va a examinar ese delito y lo incorporará a la acusación que presentará en contra de Jhonier Leal, que finalmente va a ser acusado por el doble homicidio agravado de su señora madre y de su hermano por el delito de tortura y por el delito de alteración de evidencia física, razón por la cuál muy seguramente va a ser sentenciado a una pena cercana a los 60 años prisión”, afirmó la representación de las víctimas.

Y agregó que, “de suerte que esta maniobra torticera que hizo Jhonier Leal, lo que en últimas va a traer como consecuencia es que la justicia lo condene a la pena que merece por la comisión de semejantes delitos”.

Es importante destacar que en su momento, la jueza 14 de función de control de garantías, aseguró que se extrañó que la Fiscalía no haya imputado el delito de tortura, sin embargo, la entidad aseveró que, “no podemos imputar a una persona por un delito en el que la Fiscalía no cuenta con los suficientes materiales probatorios, porque allí sí se faltaría a la verdad y estaríamos sujetos a que se nos llame la atención por parte de un juez de conocimiento del circuito o un tribunal (...) aquí la Fiscalía no cuenta con elementos materiales probatorios que lleven a determinar que el señor Jhonier Leal Hernández haya cometido el delito de tortura”.

