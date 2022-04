“Estoy esperando que se abra el mercado”: Jaime Echenique sobre la NBA

El pasado 5 de abril, Jaime Echenique clasificó a postemporada en la Conferencia Este vistiendo la camiseta del Capital City Go-Go, quien además, estuvo presente en la victoria 131 - 122 contra College Park Skyhawks. El colombiano ha seguido demostrando todo su potencial como jugador de la NBA G-League, o liga de desarrollo de la NBA en Estados Unidos.

Actualmente, el basquetbolista de Barranquilla se encuentra como agente libre, es decir, puede ser fichado por cualquier equipo. Ante esta situación, Enchique está a la espera de que se abra el mercado de pases de la NBA.

En entrevista para el diario As, Jaime Enchique contó que espera hacer parte de algún equipo grande de la NBA para seguir manteniendo un buen nivel y sobre cómo recuerda la noche en la que se convirtió en el primer colombiano en llegar a esta liga.

“Las personas se sienten más emocionadas, pero yo lo veía venir. Lo había trabajado día a día. Para lo que muchos es un sueño, para mí es mi realidad. Me llamaron, me emocioné, pero de igual manera tenía que concentrarme y saber que es mi trabajo, no dejar que los nervios influyan en el desempeño”, comenzó diciendo Enchique.

En la temporada que estuvo con el Capital City Go-Go, equipo de la G League, sumó 28 partidos, 27 minutos en promedio, 17.3 puntos por juego, 10.2 rebotes y 1.3 asistencias. Sobre estas buenas cifras confesó que: “Al final de temporada, al mirar las estadísticas, hasta yo me sorprendí. No pensé que estaba promediando esos números, pero al final se dio, gracias a Dios. Fue un año muy productivo de bastante aprendizaje, estoy muy agradecido y emocionado por lo que se viene. El tema de la NBA fue un abrebocas para lo que viene, seguiré trabajando duro”.

Ahora, sobre dónde espera estar jugando, Enchique explicó que: “En estos momentos estoy atendiendo detalles en Colombia, quiero pasar tiempo con mi familia, entrenar. Voy a ir a Europa a algo médico. Soy agente libre, así que estoy esperando que se abra el mercado y saber cuál es el siguiente movimiento”.

Además, habló sobre el público y el baloncesto colombiano. “Año tras año las cosas se van saliendo más de control, la gente me reconoce en las calles. Es muy gratificante recibir ese calor humano en mi ciudad. En Colombia se necesita el desarrollo de la liga, pero está mucho mejor que ayer. Aún hay bastante que mejorar”.

