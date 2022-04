“El proceso Rueda no salió bien”: presidente de la DIMAYOR Fernando Jaramillo insistió en que los directivos del fútbol colombiano hicieron la tarea

"Este proceso con Rueda no salió bien, y estamos buscando la mejor decisión para la Selección Colombia”, presidente Fernando Jaramillo Giraldo. EFE/Dimayor

El presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano DIMAYOR, Fernando Jaramillo, habló sobre algunos aspectos de la Federación Colombina, la ausencia de la selección del mundial Qatar 2022 y del presidente de la Federación Ramón Jesurún.

“Hay un esfuerzo de muchos años que no se traduce en este momento en los resultados … los directivos no solo son juzgados por su labor administrativa, sino también por los resultados deportivos, pero este proceso con Rueda no salió bien, y estamos buscando la mejor decisión para la Selección Colombia” mencionó en una entrevista realizada en la emisora radial La W, donde fue abordado por los periodistas y ampliamente cuestionado por el manejo que estaba dando la Federación.

Respecto a la proceso de triple R en mando de la tricolor indicó: “pensamos que Reinaldo Rueda era la mejor persona en ese momento para ese proceso de la Selección y no nos funcionó y ahora hay que tomar decisiones hacia el futuro de qué vamos a hacer para que esta Selección y nuestro fútbol tome rumbo y clasifique al Mundial”.

Fernando Jaramillo fue en reiteradas ocasiones abordado por los periodistas que recriminaban actitudes de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien había salido la semana anterior señalando que no tenían la responsabilidad de la eliminación del equipo nacional, esto lo hizo de manera hostil mencionaron algunos periodistas deportivos.

Sobre estas actitudes le preguntaron al presidente de la DIMAYOR, por qué tendría presuntos vetos con ciertos periodistas Jesurún para tener acceso a información de la selección, a lo que respondió Jaramillo: “No creo que haya veto para los periodistas definitivamente, yo no he visto eso, de mi parte eso nunca será así, yo soy una persona que pone la cara, que atiende a todos los periodistas. Desde el punto de vista de la Federación, yo he visto que el presidente Jesurún ha dado declaraciones, no sé si tenga medios a los que no quiera responder, pero definitivamente el tema de la comunicación es importante, hay que poner la cara”.

En las declaraciones que dio el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, indicó que ‘sí se hubiese metido solo un gol’ , la selección hubiese clasificado al mundial, una respuesta que le pareció a algunos medios como prepotente: “Siempre los culpables son los directivos, pero entregamos todo. Cuando clasificamos a los mundiales no fuimos los mejores directivos, fueron los técnicos y jugadores, y ahora cuando se pierde son los directivos los malos ... Hicimos nuestra tarea, se cumplió la logística, no hay queja del cuerpo técnico, Reinaldo estaba agradecido porque le dimos todo el apoyo, pero no se logra el objetivo”.

Luego de esto saldría días después el mismo Jesurún diciendo que pusieron las palabras fuera de contexto y mal interpretaron, además señaló que como presidente de la Federación se ha sentido atacado por algunos sectores por lo que ha generado ese tipo de respuestas.

“Creo que no deben sacar mis palabras de contexto. Fueron un poco duras, pero es la verdad. La gente no debe pedirnos la renuncia, sino aquellos que mandan. Cuando yo hablo de dueños del fútbol, no estoy mintiendo. Si algo les molestó, les pido excusas. Pero le dicen cosas a uno de forma silvestre. No entienden que uno no solo hace cosas para la selección mayor. Los directivos han visto que se ha hecho una tarea estructural y seria y por eso nos eligieron para seguir. Hay sectores que lo agreden a uno y uno tiene que reaccionar”, señaló en la última ocasión Ramón Jesurún.

Mientras que la selección Colombia sub17 y sub20 femeninas clasifican a su sita mundialista, la selección de mayores no tiene conocimiento de su nuevo técnico ni su próximo proyecto deportivo.

SEGUIR LEYENDO