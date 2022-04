Conozca las nuevas fechas de pago del impuesto predial, cómo descargar la factura y la manera de pagar en línea

Con este beneficio se busca que los contribuyentes puedan pagar su impuesto predial. Foto: Portal Bogotá

La Secretaría de Hacienda Distrital anunció que la nueva fecha límite para el pago del impuesto predial en Bogotá será hasta el 29 de junio, también indicó que cancelando antes del 24 de junio se les dará a los ciudadanos un descuento del 10% en el pagó del predial.

Sí desea descargar la factura a través de la página web debe ingresar a www.haciendabogota.gov.co y, luego, darle clic en seleccionar el recuadro ubicado al costado derecho marcado cómo “Descarga ya tu factura”, luego darle clic en “Impuesto” y “Predial”. Después deberá elegir “Tipo de Documento” y escribir el número sin puntos, sin espacios y sin el dígito de verificación (en el caso del NIT).

Debe también ingresar el ‘Chip’ del predio, un código que está conformado por 11 caracteres, tres ‘AAA’, cuatro números y cuatro letras, todas en mayúsculas.

Luego de esto oprime en la opción buscar y saldrá el nombre del propietario junto a un icono para poder imprimir la factura. Después, podrá tener en formato PDF su factura del impuesto predial.

La entidad distrital mencionó que sí no salé la factura al oprimir “Buscar” se debería posiblemente a “que la Secretaría de Hacienda no tiene los datos del propietario, el predio es nuevo y aún no cuenta con CHIP”.

Para pagar en línea

Para poder pagar el impuesto predial en línea los usuarios deben estar inscritos previamente en la oficina virtual de la página www.haciendabogota.gov.co. Luego, deberá ingresar a la opción “Oficina Virtual” y seleccionar el recuadro “Impuesto de Predial”. Después oprimir el ícono “Ingresa a la Nueva Oficina Virtual”, y escribe el usuario y contraseña registrada (el usuario es el correo electrónico que se registró).

Después, deberá elegir la opción “Contribuyentes” para poder realizar transacciones y pagos, dirigirse a la parte superior de la pantalla y, donde dice “Facturación”, seleccionar “Impuesto predial”, también el año “2022″ y por último de clic en “Buscar”.

Deberá aparecer la información de los predios que se tengan registrados. Allí, deberá hacer clic en “Descargar factura”, aunque además aparecerá la opción “Actualizar datos.

Así mismo saldrá una opción llamada “Beneficio 1%”. Para obtener el descuento adicional en el pago, debe hacer clic en el botón “Activar”. Una vez generadas las autorizaciones, oprime en el botón “Obtener Descuento” y da clic en “Continuar”.

El ente distrital señala “Si el inmueble tiene varios propietarios, todos deben registrarse en la Oficina Virtual y activar este beneficio”.

Por último está la opción de “Pago”, Secretaría de Hacienda Distrital señala en la página web: “Escoge esta opción si deseas hacer tu pago en línea, con o sin el aporte voluntario. Según el convenio de la Secretaría con tu entidad financiera, obtendrás diferentes métodos de pago”.

Para el pago de los impuestos prediales de los años anteriores el ente distrital señaló que se debe ingresar a “Oficina Virtual” y registrarse, una vez ya registrado indica que se debe ingresar a la oficina con el usuario y contraseña, por la opción “Contribuyente”. En la pestaña de “Consultas”-”Obligaciones pendientes” y por último seleccionar el “impuesto Predial”, se mostrará el valor a pagar y las opciones para descargar el recibo y pagar en bancos autorizados o realizar el pago en línea.

