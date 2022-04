“Yo toqué fondo”: La Segura abrió su corazón y contó varios detalles de la depresión que sufre

Foto: Instagram @la_segura

Sorprendidos y muy conmovidos quedaron los fans de la influenciadora Natalia Segura, más conocida en las redes sociales como La Segura, luego de que compartió emotivas declaraciones por su estado de salud mental, que se ha visto afectado en los últimos meses.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores, el lugar en el que la caleña aseguró que la ayuda de Dios ha sido indispensable para reponerse a las dificultades que ha enfrentado desde mediados del 2021 cuando se enfermó.

“Papito Dios siempre está ahí. Cuando realmente a no se le acaban las fuerzas empiezan las de él”, expresó la joven luego de que uno de sus seguidores le preguntara, a través de la opción de preguntas y repuestas, cómo se sentía emocionalmente.

Más adelante, Natalia contó varios de los procesos a los que se tuvo que enfrentar cuando fue internada por varios meses en un hospital e incluso reconoció que necesitó de ayuda psicológica debido a la crisis que atravesaba.

“En el proceso en el que me hospitalizaron por intoxicaron del medicamento en ese momento se vino el mundo abajo, yo toqué tanto fondo que me levaron una psiquiatra de la clínica porque estaba muy mal”, confesó.

Lo dicho por la creadora de contenido causó tanta conmoción que en redes sociales se viralizaron sus declaraciones, luego de que la influenciadora asegurara que sufrió tanto que hasta se le “fueron las ganas completas de vivir, yo estaba mal, mal es mal”, compartió.

Sin embargo, Natalia destacó la ayuda que el profesional de psiquiatría le prestó en su proceso y le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, que se mostraron preocupados por lo dicho en la red social del cuadro de colores. “En estos siete meses yo he vivido cosas que ustedes ni saben, problemas que he tenido que solucionar, ósea, una cantidad de cosas. Yo sentía que no podía con la vida sola, miles de cosas me estaban pasando al mismo tiempo, yo no entendía y ellos son profesionales en el tema y decidieron medicarme para la depresión”, comentó.

No obstante, aunque los medicamentos que le prescribieron le ayudaron con la sintomatología que enfrentaba, La Segura reconoce que le trajo algunos efectos adversos, aunque no deja de lado que alivió el dolor crónico que padecía.

“Nunca había tomado uno, no es que yo sufra de una depresión de base porque gracias a Dios no, pero toda esta cantidad de cosas que me han estado pasando, de tener ese dolor crónico, no tener respuestas, la ansiedad, la incertidumbre, todo, pues estoy en un momento bien difícil donde realmente uno tiene que reconocer que necesita ayuda y para mí papá Dios creó a los médicos y especialistas en el tema”, agregó.

Ya en apartes finales de su emotivo pronunciamiento, la también youtuber le recomendó a sus más de ocho millones de fanáticos en internet que, si enfrentan problemas de alguna índole, no duden en alzar la mano y buscar la ayuda para salir adelante en medio de los inconvenientes. “No es que yo sienta que sea una mujer depresiva, sino que son momentos difíciles donde necesitaba ayuda. Créanme que me ayudó impresionantemente. Busquen ayuda cuando sientan que la necesitan, pero no por cualquier estupidez, por una tusa, no, cuando usted sienta que sea necesario”, concluyó.

Las declaraciones de Natalia las difundió una cuenta de Instagram dedicada a recopilar las declaraciones de los famosos colombianos. En los comentarios, varios internautas le desearon una pronta recuperación a la joven y le desearon que pronto vuelva a ser la de antes, que los hacía reír con sus ocurrencias y que plasmaba en sus exitosísimas redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: