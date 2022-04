Polémica por viaje de alcaldes de Cundinamarca a una “capacitación“ en Europa

IMAGEN DE ARCHIVO. Aviones de Avianca se ven en el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, en San Luis Talpa, El Salvador, Septiembre 19, 2020. REUTERS/Jose Cabezas

Una nueva polémica se generó luego del que concejal de Cajicá, Jefferson Tuta, denunció que los alcaldes de la Sabana Centro de Cundinamarca están realizando un viaje a Europa para “capacitarse”. De acuerdo con él, estas visitas al parecer tendrían una agenda más turística que académica. Todo esto en medio de la ola invernal que ha perjudicado a varios municipios del departamento.

En una entrevista con ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio dio a conocer esta denuncia de manera pública, ya que estos viajes a ciudades como Madrid, París, Roma, Toledo, Florencia, Venecia, entre otros, estarían siendo disfrazados como capacitaciones, cuando en realidad se trata de un “paquete turístico.

“Existe un paquete turístico disfrazado de una capacitación o alguna articulación con entidades territoriales o experiencias de gobierno para aplicar en los municipios de Sabana Centro. Esto lo hace una empresa turística que se llama MTA y envía un paquete a las alcaldías y a través de Asocentro hacen un paquete turístico”, afirmó el concejal en la entrevista con el programa de Caracol Radio.

Denunció que el alcalde de Cajicá, Fabián Hernán Ramírez, viajará este miércoles 20 de abril y estará en Europa por 10 días. “lo único que manifiestan es que es una visita a Europa en donde está incluido Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma, en una época de pos-pandemia y les cuento, incluso hoy en el municipio, acaban de llegar aquí a decirnos que el camino a Santa Lucía está inundado, en medio de esta situación que hoy tenemos como ciudad, la prioridad es viajar y no atender los temas municipales”.

Sobre esta situación en donde los alcaldes realizan viajes de varios días a diferentes ciudades de Europa, el concejal recordó que en el año 2015 él denunció a los concejales de esa época porque hacían los mismos paquetes turísticos con Fenacon y se iban a viajar a diferentes lugares. “Esto es una metodología ya conocida que es completamente legal pero altamente, a mi parecer, inmoral”.

Al parecer y de acuerdo con el concejal, estos viajes se realizan con el fin de tener una capacitación pero después de esto los alcaldes se dedican “a pasear”. Señaló que ya existen algunas empresas que se dedican a esto y puso como ejemplo en MTA que de acuerdo con Anato, aparece como una empresa turística que vende viajes como misiones técnicas. “es una manera formal de disfrazar normativamente estos viajes”.

El concejal Tuta además aseguró que, “yo he oficiado porque considero que así lo haya pagado Asocentro o lo pague la administración son recursos públicos en ambos casos. No conozco la cifra, porque acá se el concejo autorizó este viaje y lo hizo sin conocer el valor, sin conocer el itinerario o detalle de la visita (...) yo he oficiado para conocer el detalle del monto y cómo fue financiado este viaje, muy seguramente tuvo que haber sido con recursos públicos, no de otra forma”.

Con respecto a la temporada invernal por la que está atravesando el país, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Tolima,. Nariño y el Eje Cafetero han sido las regiones más afectadas por las lluvias de los últimos días.

