Las consecuencias que aún afectan al DANE tras el ataque a su página web

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reportó “dificultades técnicas” en su página de internet el 10 de noviembre de 2021. La entidad perdió el acceso al sitio, junto con toda la información que contenía, datos que son de los colombianos y contienen detalles y cifras importantes para el país.

En ese momento el director del DANE, Juan Daniel Oviedo declaró: “Hasta el momento no tenemos evidencia de que se haya vulnerado la confidencialidad de toda la información que reposa al interior del DANE. Lo que sucede en este momento es que frente a la incertidumbre que generan estos incidentes cibernéticos, estamos completamente aislados desde el punto de vista de comunicaciones externas y comunicaciones internas de los funcionarios del DANE, para evitar cualquier tipo de ventana de oportunidad para incidentes complementarios o vulneraciones que queremos evitar”, pero, tiempo después se están dando a conocer detalles del ‘hackeo’ sufrido en la página.

Luego, el mismo funcionario explicó que el atacante logró acceder al sistema informativo del DANE y comenzó a “tumbar” los servidores, para tener el control como administrador de la página. De hecho, manifestó que borró unas bases de datos, pero que se tenía el respaldo de esta información.

El Colombiano reveló detalles de lo que vivió la entidad durante los 10 días del ataque. Según revelan, los hackers pedían 25 mil dólares para liberar los datos represados; aproximadamente se retuvieron 230 teras de información, que en ciertos momentos no se sabía si dichas bases se habían perdido o no.

Esto mismo lo reveló Noticias Uno, que además reseñó que, para el momento del ataque, el DANE no contaba con un jefe de seguridad informática. Por suerte, no se perdieron las bases de las nóminas de los empleados, ya que sin estas no se podían pagar los respectivos sueldos. Pero, el medio añade, que cifras históricas si se perdieron, las cuales no tendrían algún tipo de respaldo.

El problema de la perdida de la información, además de los datos generales que recopila el departamento, son los que se consideran personales, nombres, cédulas, teléfonos, cifras económicas de la misma y demás, los cuales se le entregan a la entidad bajo reserva y que no pueden ser publicados.

Esta información, no se sabe realmente, si fue sustraída o no, ya que los hackers pudieron haber hecho una copia, la cual puede ser distribuida sin control ni ley. Lo curioso del hecho, es que otras instituciones también habrían sido infiltradas, así denunció el expresidente Andrés Pastrana, quien dijo tener información sobre hackeadas a las páginas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima y de la misma Registraduría.

Precisamente, el registrador nacional Alexander Vega ya se había pronunciado antes de las elecciones del pasado 13 de marzo; inicialmente se le atribuyó a este tipo de ataques, el motivo por el cuál, ese día, se cayó la página de la entidad.

Retomando el caso del DANE, equipos del Cuerpo Técnico de Investigación y fiscales especializados siguen buscando pistas de lo sucedido, que hasta el momento no tiene ningún nombre o indicios de quien o quienes pudieron ser los responsables. A pesar de haber pasado ya 5 meses, algunos servicios del DANE aún no se han podido recuperar, por lo que el departamento estaría trabajando y contratando firmas que le ayuden a solucionar las fallas.

