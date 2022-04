Desplazamientos masivos en la Sierra Nevada a causa de enfrentamientos entre grupos armados

Cerca de 200 campesinos son los que se reportan como afectados hasta el momento aunque las autoridades adelantan un censo que permitan saber el número total de afectados . Foto: cortesía Defensoría del Pueblo.

Es preocupante el reporte que llega de las autoridades del municipio de Ciénaga (Magdalena), que afirma que cerca de 200 campesinos de la vereda La Secreta, tuvieron que huir de sus casas debido a los constantes enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que operan la Sierra Nevada.

Norma Vera, defensora de Derechos Humanos señaló sobre lo ocurrido en Santa Marta: “Hace dos días se enfrentan el Clan de el Golfo y las autodefensas en un conflicto de alta intensidad por el control de la Sierra Nevada, las rutas de el narcotráfico, la extorsión a cafeteros, el por paramilitar y el micro tráfico y el reclutamiento”.

Sobre esta situación afirmó el alcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Tete Samper, comentó:

“Es bastante difícil, sí hubo enfrentamiento y se ha registrado un desplazamiento masivo de habitantes de La Secreta, lugar donde se ha registrado esta situación, que era de esperarse. En su momento alertamos al Gobierno nacional sobre la incursión de grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta”.

Por su parte, el máximo funcionario de Zona Bananera, Guilmer Galindo, señaló que producto de los enfrentamientos se habrían registrado dos muertes: “Se trata de Franklin Caballero y el joven Víctor Mojica, quienes fallecieron en estos enfrentamientos y que nada tienen que ver con estos grupos al margen de la ley”.

Otro de los defensores de Derechos Humanos que se expresó fue Lerber Dimas, quién mencionó en Blu Radio que, pese al acompañamiento que están brindando las autoridades, la ansiedad y zozobra aún abunda en el municipio: “Aunque el Ejército hizo presencia, la situación que se vive en la zona es de zozobra. Un escenario que hemos advertido sobre la realidad que se vive en la Sierra Nevada y lo cierto es que el paramilitarismo cada vez gana más terreno”.

Temor en la Sierra Nevada de Santa Marta por enfrentamientos

En la zona rural del municipio de Ciénaga (Magdalena) hay alerta por los combates que han venido sosteniendo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Los Pachenca, que desde que comenzó la Semana Santa se están disputando el territorio para continuar delinquiendo con el narcotráfico.

La vereda La Secreta es la más afectada, reseñaron en el periódico barranquillero El Heraldo, donde se han intensificado las hostilidades entre los dos grupos narcotraficantes por lo que varias familias han abandonado sus viviendas y se han desplazado hacia las zonas urbanas de la población, y del municipio vecino de Zona Bananera, así como a las ciudades de Santa Marta y Barranquilla.

Entre tanto en la emisora Caracol Radio consultaron con un el antropólogo Lerber Dimas, quien es un analista del conflicto en esa región del país, quien explico que los afectados no se reconocen así mismos como desplazados, ya que la salida de sus casas la hicieron de manera voluntaria para prevenir algún incidente en medio de los enfrentamientos entre las estructurales criminales.

“No han denunciado, ni lo harán. No entienden que se trata de un desplazamiento forzado. Para ellos es grave, pero no implica que sea un desplazamiento porque nadie les dijo: -váyanse de esta zona-, si no que se fueron por voluntad propia porque vieron riesgo y esto es desplazamiento y aunque lo interpreten diferente está ocurriendo el delito”, explicó en Caracol Radio.

Agregó, que estos dos grupos, surgidos de las extintas Auc, se están reagrupando lo que ha conllevado a la oleada de violencia en esa zona del Caribe colombiano. “Nadie les está diciendo que se vayan, pero no hay garantías de seguridad ni tranquilidad”, indicó.

