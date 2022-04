Robo millonario a casa cural en Villavicencio mientras sacerdote oficiaba el viacrucis

Aparentemente, quienes cometieron el hurto serían personas cercanas al sacerdote.

El párroco de la iglesia Asunción de Nuestra Señora, ubicada en el barrio Villa Bolívar de la ciudad de Villavicencio (Meta), se llevó una amarga sorpresa al volver a su casa cural, tras haber oficiado el viacrucis para sus feligreses durante este viernes santo.

En horas de la madrugada, las unidades de la Policía Nacional de Colombia se volcaron para acompañar al párroco Javier Arboleda Taborda y a los peregrinos durante las quince estaciones del recorrido que recuerda la condena a muerte de Jesús de Nazareth, su ejecución en la cruz y su posterior resurrección, según el relato de los católicos.

Poco se imaginaban la autoridad y el cura Taborda que los amigos de lo ajeno aprovecharían varias circunstancias para entrar a la casa cural. La oscuridad de la mañana llanera, la concentración de todos en el evento religioso, una construcción en el predio vecino que sirvió de escondite y la falta de personas dentro de la residencia hicieron el caldo de cultivo perfecto para los apartamenteros.

Los delincuentes entraron a la casa cural y se llevaron aproximadamente 30 millones de pesos que se recogieron durante las homilías: era dinero de los feligreses que se utilizaría para pagar los servicios y hacer reparaciones en la parroquia.

Uno de los feligreses, cercano al cura Taborda, puso la denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. Una de las hipótesis que se maneja sobre este crimen es que el responsable sería cercano al sacerdote o a la congregación, ya que no se evidenció forcejeo o hurgamiento de cajones y armarios y posiblemente sabía dónde se guardaban los recursos.

Mientras se adelanta la investigación sobre el hurto, los feligreses no salen de su asombro y sienten indignación ante la falta de respeto de los delincuentes: no contentos con haber hurtado el dinero de la congregación, lo hicieron en un viernes santo, la fecha más sensible para los católicos.

Captura de alias Orlando La Muerte

El presidente Iván Duque informó este domingo que capturaron al presunto jefe de las disidencias de las Farc, Juan Gabriel Granados, conocido como alias ‘Orlando La Muerte’. Según el primer mandatario, la operación se realizó en Villavicencio, capital del Meta, en un “nuevo golpe a la delincuencia organizada” y aseguró que el procesado pertenece al grupo Martín Villa o el frente 10 de las disidencias.

“En Villavicencio (Meta), gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra Fuerza Pública, se logró la captura de Juan Gabriel Granados, alias “Orlando La Muerte”, cabecilla de la Compañía Arsecio Niño del GAO-r E10″, aseveró el presidente.

Duque afirmó en sus redes sociales que alias ‘Orlando La Muerte’ tenía una trayectoria criminal de más de 10 años y, al parecer, lideraba la compañía Arsecio Niño del frente 10. Era “uno de los principales dinamizadores de actividades delictivas relacionadas con narcotráfico, extorsiones, secuestros y homicidios selectivos en el departamento de Arauca”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la disidencia Martín Villa desconoció en su momento el Acuerdo de Paz y ahora se encuentra en la frontera entre Venezuela y Colombia. El frente 10 habría sido creado por Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, también conocido por ser el hermano del jefe del secretario de las Farc, alias ‘Mono Jojoy’. Actualmente, se conoce que el Grupo Armado Organizado (GAO) está al mando de Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias ‘Arturo’.

Las autoridades informaron que el frente 10 se habría unido a otras disidencias para conformar el Comando Conjunto de Oriente y así operar unidos. La alianza incluiría al frente 28 en Casanare y el frente 45 en Norte de Santander y Arauca. Los tres grupos estarían “librando una guerra en ambos lados de la frontera colombo-venezolana que ha costado cientos de vidas y ha causado el desplazamiento forzado de miles de personas”.

