Más de 22.000 personas subieron el sendero de Monserrate el jueves santo. Foto: Twitter @IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reportó que más de 22.000 personas subieron el sendero de Monserrate este Jueves Santo. El camino peatonal, que tiene 1.605 escalones, está habilitado durante la Semana Mayor desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

La Alcaldía Local de Santa Fe explicó que durante el recorrido el personal de las entidades distritales acompañaron a los feligreses y a los turistas. A su vez, señalaron que se atendieron 25 personas por lesiones y situaciones menores, mientras que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá “ha entregado 970 manillas a menores de edad con el fin de tener un control de su ingreso”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el sendero se habilitó después de dos años de cierres totales y aforos parciales debido a la pandemia del covid-19. Asimismo, el distrito comentó que no se permite subir el camino si son mujeres embarazadas, adultos mayores de 75 años, niños de menos de un metro de alto y personas bajo la influencia de psicoactivos. También destacaron que está prohibida la entrada para las mascotas.

“El ingreso vía funicular y teleférico estará abierto hasta las 6:30 p.m. Le recomendamos a las personas que descienden del cerro no quedarse en la parte baja para no causar aglomeraciones”, agregó la alcaldía local.

Se tiene previsto que para los días de mayor afluencia, los visitantes tengan como última opción bajar por el sendero a las 4:00 p.m. Desde esa hora se realizará un barrido para que no se queden más tarde en el lugar. “El ingreso vía funicular y teleférico estará abierto hasta las 6:30 p.m” agregó la alcaldía local y recomendó no quedarse en la parte baja a la hora de descender del cerro para no causar aglomeraciones.

La administración de Claudia López espera que en esta Semana Santa más de 60.000 personas asciendan al cerro. De hecho, el pasado Domingo de Ramos, cerca de 20.000 personas visitaron los tradicionales templos religiosos de Monserrate, Guadalupe y 20 de Julio, según el reporte compartido por la Secretaría de Gobierno.

Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno, señaló además que se instaló un Puesto de Mando Unificado, desde el cual se hará monitoreo a todas las actividades que se efectúen durante la Semana Mayor.

Los senderos de los Cerros Orientales están habilitados en Semana Santa

La Alcaldía de Bogotá informó que los senderos Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora y Guadalupe - Aguanoso estarán abiertos para que la ciudadanía pueda recorrerlos durante esta Semana Santa. Los cuatro senderos están ubicados en los Cerros Orientales de Bogotá.

Los recorridos que se harán por estos ecosistemas garantizan la recreación pasiva y el plan de uso público de la reserva de los cerros. Para asistir, los ciudadanos deberán hacer previa inscripción en la aplicación https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Al llegar al punto de encuentro verificarán el cupo y el carné de vacunación.

La administración distrital advirtió que el camino Guadalupe-Aguanoso estará cerrado el viernes 15 de abril debido a peregrinación que se efectuará por la vía principal hacia Guadalupe. La peregrinación que se realiza desde la iglesia Nuestra Señora de La Peña, en el barrio Los Laches, Ermita de la Peña o Alto de La Cruz hasta el Cerro Aguanoso y Santuario de la Virgen de Guadalupe está restringida. El único acceso es, justamente, por la iglesia de Guadalupe.

Algunas de las recomendaciones para visitar los senderos son:

• No asistir al sendero en caso de tener síntomas de gripe, fiebre o dificultad para respirar.

• Usar tapabocas en todo momento. Este es obligatorio.

• Mantener el distanciamiento social de dos metros en las filas de ingreso y en el recorrido dentro del sendero.

