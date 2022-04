Las impresionantes imágenes de la estratósfera que el colombiano Faber Burgos captó con un avión de papel

Ingeniero colombiano captó espectaculares imágenes en nuevo globo enviado a la estratósfera. Captura de pantalla.

Los seguidores del ingeniero colombiano Faber Burgos volvieron a deleitarse con las imágenes del globo terráqueo que les mostró a través de sus redes sociales. Lo curioso de este caso es que el hombre usó un globo, una caja de icopor y un avión de papel para lanzar al espacio y mostrarle a la gente el firmamento.

Burgos envió el avión meteorológico desde su casa en su natal Colombia y le sacó sonrisas y reacciones a sus fanáticos en redes sociales, quienes quedaron vislumbrados de las maravillas que escoden los cielos del país.

Desde la estratosfera se lograron ver los paisajes y varios de los ecosistemas que tiene el territorio nacional. En el viaje del globo viajó la foto del perro Apolo y, con la ayuda de una USB y los elementos antes descritos, los internautas quedaron asombrados al ver dichas escenas.

“Lo que verás los siguientes minutos será una de las cosas más hermosas que hayas podido observar”, señaló el ingeniero en el video que dura más de 22 minutos y que fue transmitido por su cuenta de Facebook, donde suma más de 42 mil seguidores.

“Este probablemente sea el globo más grande que se haya lanzado hasta ahora en el país. Este gigante de 2.000 gramos, según cálculos, ascendió hasta los 35.000 kilómetros de altura. Este es un logro de todos ustedes, amigos”, resaltó Faber.

Las imágenes que mostró el ingeniero se robaron los suspiros de los espectadores y decidieron difundir el video, al punto que ya es viral en las diferentes redes sociales. Uno de los paisajes que mostró el hombre fue la Sierra Nevada del Cocuy y uno de sus icónicos paisajes, el de Ritacuba.

Cuando el invento del ingeniero llegó a una de las zonas más altas del cielo colombiano, dijo unas emotivas palabras en las que contó lo que sentía al ver que su avión llegaba a sitios que solamente los aviones y la NASA han podido llegar.

“A esta altura no se oyen nuestras diferencias, no hay egos, no se oyen nuestros conflictos, ni hay indiferencia, no se oyen balas ni menos nuestros problemas, solamente hay silencio”, expresó el joven, reconocido en redes sociales por sus contenidos de ciencia, átomos y afines.

Cuando aterrizó el globo, el joven contó que tuvo que hacer toda una serie de maromas para recuperar el material fílmico que plasmó en sus redes sociales. Su equipo dispuso de logística para recuperar el video.

De hecho, luego de que el aparato volador bajó de los cielos llegó al municipio de Capitanejo en el departamento de Santander, a más de tres horas del lugar en el que inició la maniobra.

Mire la inusitada escena a continuación:

No es la primera vez que Faber realiza este tipo de procedimientos. De hecho, la primera vez que lo hizo le valió recibir un Guiness World Records, luego de que ató una cámara a un globo de helio, y logró que su artefacto llegara a la estratósfera, lo que le permitió tomar un video de la forma en la que se ve la tierra desde allí. El colombiano, que tuvo que pedir los respectivos permisos a la Aeronáutica Civil para desarrollar su experimento, se volvió famoso por estas maniobras.

“El récord consiste en lo que logramos el año pasado, no solo llevarlo a la estratósfera, sino lograr el video con más visitas de un globo meteorológico que se haya hecho en Facebook hasta ahora. No lo esperábamos, es algo que realmente recibimos con agrado, con felicidad, porque es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos venido realizando en redes sociales, durante los últimos cuatro años, de compartir conocimiento y educar a la gente”, contó Faber en septiembre de 2021 cuando llevó a cabo su hazaña.

SEGUIR LEYENDO: