“Freddy siempre arrancó en grupo, pero esta vez partió solo”: Francisco Maturana

Uno de los entrenadores más emblemáticos y con más historia en la selección Colombia es Francisco Maturana. Fue el entrenador el chocoano el que lo dirigió en aquel mítico partido ante la selección de Alemania en el Mundial de Italia 1990 cuando la Tricolor empató 1-1 con la que sería campeona del mundo en esa ocasión. ‘El Coloso’, fue el encargado de anotar el que para muchos es el gol más importante de la historia del combinado nacional.

Como si fuera una relación de padre e hijo, Maturana estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de Freddy Rincón en su carrera como profesional. El entrenador, ahora en la dirigencia de Atlético Nacional, se mostró bastante golpeado por la noticia del fallecimiento del exjugador de la Selección Colombia. En una rueda de prensa bastante emotiva recordó al jugador que conoció desde que estaba dando sus primeros pasos como profesional y aprovechó para enviar sus condolencias a sus familiares.

“Es un momento muy complicado, aprendí a compartir alegrías, pero mis tristezas han sido para mí solo. Es un momento difícil, pero uno entiende las preguntas, el afán de rendirle un homenaje a una persona intachable que nos ayudó muchísimo en nuestro proceso. Más allá de los valores, nos ayudó en el crecimiento del fútbol colombiano. Los brasileños le decían ‘o rei’. Nos cautivó de entrada para ser un complemento en el juego. Aportaba en el fútbol y en el grupo, Freddy respondió con juego y cariño”, afirmó el entrenador de 73 años.

Sobre el gol en el último minuto ante Alemania, que significó un empate contra una de las mejores selecciones de esa época, Maturana aseguró que, “la historia se construye con el ejemplo y nosotros lo hicimos en ese Mundial de Italia 90. El gol de Freddy fue extraordinario, pero si detallan la celebración, todos estuvimos ahí”.

‘Pacho’ Maturana también estuvo en el banquillo aquel 5 de septiembre de 1993 cuando la Selección Colombia se impuso sobre Argentina, en su casa, por 5-0. Ese día Freddy Rincón anotó doblete. Los otros goles fueron de Faustino Asprilla (2) y el ‘Tren’ Valencia.

“Me cuesta hablar de Freddy Rincón en lo personal, hizo parte de un colectivo que cautivó. Esa Selección Colombia transmitió muchos más códigos que un juego colectivo, toda la estructura está estremecida, porque faltando Freddy nos sentimos aporreados. Nos sentimos bendecidos de haber compartido con Freddy. Siempre arrancó en grupo, pero esta vez partió solo”, aseguró el entrenador en rueda de prensa.

“No puedo desligar a Freddy de toda la familia de la Selección. Todos son mis hijos y me siento orgulloso de ellos, todos los días me siento orgulloso de haber formado ese grupo desde 1987. En estos días, en medio de mi angustia recibí mensajes de todo el mundo, muy buenos. Todos estos muchachos merecen el respeto y el reconocimiento. Me llamó la atención que mis hijos me enviaron las condolencias por la muerte de Freddy como si fueran hermanos”, agregó Maturana.

Para concluir, dijo: “Cuando vengan los extraterrestres, encontrarán la historia del fútbol colombiano y seguramente estará el nombre de Freddy Rincón”.

