Las nuevas inversiones de los directivos de Millonarios

El comité directivo de Millonarios y sus accionistas están buscando ampliar su espectro de inversiones en el fútbol internacional. Cuenta Jeison Cifuentes, para Futbolete, que junto a Amber, el fondo de inversión internacional que maneja Joseph Marie Oughourlian, estarían interesados en invertir en un club del fútbol español de segunda división: el Real Zaragoza. En Italia, confirmaron la compra del club Padua y de acuerdo a una información que entregó César Augusto Londoño, en Caracol Radio, el grupo también tiene inversiones en equipos como el Inter de Miami y el Lens de Francia.

Continúa Cifuentes: “La noticia, que si bien demuestra el interés de Amber por el negocio del fútbol, tampoco causa tanto revuelo en el ambiente Embajador. Los hinchas más bien son reacios frente al tema. Para ellos, la actual dirigencia no corresponde con títulos, armar equipos más competitivos. Decir que Amber ahora está en un club español no genera mucha gracia en ellos. Millonarios es administrado por este fondo de inversión desde el año 2015 por medio del empresario y abogado Gustavo Serpa, como representante de la firma Blas de Leso en Colombia”.

Según comunicaciones oficiales del Zaragoza, esto es lo que se sabe:

“Nuestra entidad anuncia la adquisición de más del 51% del capital social de la S.A.D. por parte de un grupo de inversores, los cuales atesoran una amplia experiencia en el mundo del fútbol y en la gestión de clubes a nivel mundial como el Inter de Miami (EE. UU.), Racing Club de Lens (Francia) y Millonarios FC (Colombia). Este grupo está integrado por diversos inversores, entre ellos, los hermanos Jorge y José Mas Santos, Joseph Oughourlian, Gustavo Serpa, Jim Carpenter y Jim Miller. El acuerdo se encuentra supeditado a dos condiciones suspensivas: la permanencia del Real Zaragoza en LaLiga SmartBank esta temporada y la autorización de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes”.

Amber Capital es un fondo de inversión fundado en Nueva York hacia el año 2005. En 2012, se trasladas a Londres y allí comienzan a ampliar sus oficinas hacia otros destinos: primero Italia y luego Francia. Actualmente, invierten en varios países europeos y poseen acciones de varias empresas italianas. Se califican como activistas y buscan incidir en las estrategias corporativas de las empresas, alentando a las personas a comprar o vender activos a determinados precios y, en ciertos casos, a reformar su gobernanza. La firma es particularmente conocida por haber obtenido la dirección general de Nexans, en 2014, tras la salida de Frédéric Vincent.

Entre 2019 y 2020, consiguen la gobernanza de la empresa Lagardère, y a principios de 2020 se convierten en su máximos accionistas. La campaña fue particularmente publicitada por Oughourlian. En varias de las comunicaciones critica la gestión de Arnaud Lagardère, y lo acusa de causar pérdidas considerables en la valorización de la empresa. En mayo de ese año, Amber Capital solicita la destitución de Lagardère y propone el nombramiento de Patrick Sayer como su presidente. Las propuestas fueron rechazadas por los accionistas, lo cual permitió a Arnaud Lagardère obtener un encore.

Ese mismo año, un poco antes, tras la caída de la bolsa, Amber Capital declaró gestionar alrededor de 1.100 millones de euros en activos. Este volumen de negocio, según Le Monde, no lo convierte en un gran fondo de inversión, sino en “una pequeña, activa y respetada boutique”.

De manera que, para los hinchas de Millonarios esta noticia no causa mucha diferencia, no mientras el equipo no consiga los objetivos. Hasta el momento, el presidente del club, Enrique Camacho, no se ha manifestado al respecto de cómo estas inversiones benefician el buen funcionamiento del club.

