Periodista denunció que fue amenazado con una navaja por un taxista en Medellín

Un hecho fue denunciado a través de las redes sociales del periodista de Caracol Tv, Sebastián Palacio, quién comentó en un vídeo como fue intimidado por un conductor de taxi en la ciudad de Medellín. El periodista narró en el vídeo que lo único infortunado no fue la violenta reacción del conductor sino la respuesta que dio las autoridades llegando 20 minutos después de haberlos llamado y señalando de mentiroso al comunicador social.

Según informó el periodista Palacio, el hecho se habría generado porque tanto él como el conductor del taxi decidieron aparcar en el mismo lugar, pero luego la situación se salió de control debido a la reacción violenta que tuvo el conductor, indicó el comunicador: “Mientras un taxista parqueaba o trataba de parquear en el mismo punto donde yo trataba de parquear, pues el taxista se molesta, se baja de su vehículo, saca una navaja, me intimida, después sale corriendo detrás de mí a tratar de intimidarme. Por fortuna, había una persona de seguridad, me brinda ayuda en ese momento y llamamos a la Policía”.

Palacio señaló que las autoridades tardaron cerca de 20 minutos en llegar a el sitio donde los había llamado el periodista, tiempo suficiente para que el conductor se deshiciera del arma blanca: “Lo paradójico del caso es lo siguiente: cuando llegan los uniformados, el taxista ya no contaba con el elemento cortopunzante en su poder. Cuando hacen la requisa, no hallaron ningún elemento cortopunzante. Los ánimos estaban arriba al ver cómo una persona trata de intimidarte, de atacarte con un arma, insisto, puede que no pasara a mayores, pero yo en el momento no tengo cómo medir si la persona tiene o no la intención de hacer daño”.

La denuncia no termina ahí, Palacio comenta que luego que llegaran las autoridades lo tildaron de mentiroso dado que no encontraron, 20 minutos después, la presunta arma con la que lo habían amenzado.

“Entonces, usted no puede señalar al señor de que tiene una navaja. O sea, el problema no se soluciona diciendo mentiras, el problema se soluciona es hablando”, se aprecia decir al uniformado dentro del vídeo.

Al final de material audiovisual publicado por el periodista se puede apreciar como efectivamente era intimidado por un sujeto que tenía un arma blanca en la mano.

En otras noticias de la ‘ciudad de la eterna primavera’, una grave denuncia hicieron los habitantes de barrio Robledo La Portada, en Medellín, recientemente. De acuerdo con la comunidad, dos policías que gozaban de sus días de descanso dispararon en varias ocasiones al aire, al parecer, bajo los efectos del alcohol.

Las denuncias señalan que los dos policías estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando empezaron a hacer disparos al aire en una zona residencial de Medellín, por donde transitan niños y personas adultas mayores.

Aunque la Policía llegó al sitio el pasado lunes, luego de que la ciudadanía denunciara en varias ocasiones el mal comportamiento de los uniformados en descanso, al parecer en ese momento no ocurrió nada pues a los funcionarios se les impidió el ingreso a la vivienda de uno de los policías involucrados.

Sin embargo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se pronunció frente al hechos y aseguró que ya están en marcha las respectivas investigaciones por estos hechos.

“De acuerdo a la información de la comunidad estos son dos personas que estaban haciendo unos disparos al aire. Ya en estos momentos se rindió el informe y es importante manifestarle a la comunidad que la Policía Nacional no tolera estos hechos, que nuestro estatuto disciplinario es ágil frente a las conductas que se presentan”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el coronel José Galindo.

