Edwin Cardona, al 100% para disputar los partidos de la Copa Sudamericana

Edwin Cardona sumó sus primeros minutos en la Copa de la Liga Profesional 2022. Foto: Racing Club

Este miércoles, 13 de abril, Racing de Avellaneda recibirá, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, al Cuiabá de Brasil. Hace unos días se puso en duda la presencia de Edwin Cardona para este encuentro, pero según informó ESPN, el colombiano estaría desde el arranque.

“Creo que tiene posibilidades de ir desde el arranque. Pregunté si está listo para jugar desde el arranque como titular o completar los 9 minutos. La respuesta fue positiva. Habrá que esperar si Fernando Gago lo termina poniendo o no”, mencionaron desde Argentina.

El pasado 6 de marzo, Racing de enfrentó a Talleres por la quinta jornada de la Primera División de la Superliga de Argentina. Los locales se llevaron la victoria tras anotar el único gol del compromiso. Por su parte, Edwin Cardona, quien entró como titular, no alcanzó a finalizar el primer tiempo tras sentir una molestia muscular.

El volante colombiano tuvo que ser sustituido al minuto 24′ tras mostrar que sufrió una nueva lesión en el isquiotibial derecho. Según informó Racing de Avellaneda, el volante de la selección tuvo una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, tras recibir un golpe de un jugador rival. Tras esta lesión, se perdió seis partidos.

Ahora, en la jornada pasada de la liga de Argentina, ante Platense, el volante regresó a jugar un partido y marcó el gol del triunfo para mantenerse en la cima del grupo A con 21 unidades. En este encuentro, Cardona fue elegido como la figura del partido luego de marcar desde los 11 pasos en el tiempo de descuento para el 1-0 final.

Posteriormente, en la rueda de prensa, habló sobre las críticas que recibió sobre el tiempo que no pudo jugar por la lesión mencionada. “Duelen los comentarios externos de gente que jugó al fútbol. Me tocó lesionarme, ver a mis compañeros. Acá no venía solamente yo a jugar o echarme todo a mí. Acá somos un equipo de 35 jugadores. Así que agradezco a toda la gente que me apoyó. Siempre es la misma felicidad sin importar quien marque, este es el camino. Estoy muy contento de volver a jugar y anotar después de estar fuera de las canchas, algo que para un jugador es muy duro”, aseguró el futbolista de 29 años.

