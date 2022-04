Atlético Bucaramanga busca meterse en el grupo de los ocho, hoy frente a Cortuluá

El jugador fue visto de fiesta en la ciudad de Bucaramanga. Tomado de @dimayor

Atlético Bucaramanga enfrentará hoy a Cortuluá y buscará acceder al grupo de los ocho. Actualmente, el equipo leopardo ocupa la casilla número 9, con 21 puntos, los mismos de Once Caldas, que se encuentran en la octava posición. Los dirigidos por Armando Osma han ganado tres de sus últimos juegos, empataron uno y cayeron en el otro. El pronóstico estima una victoria por parte del Bucaramanga, pero no solo atiende a sus últimos resultados, también a la mala racha con la que vienen los visitantes.

Cortuluá lleva cinco partidos sin conocer la victoria y actualmente se encuentran en la décimo cuarta posición, dos puntos por debajo del América de Cali. De seguir perdiendo, estarían de nuevo en la zona de descenso y su tiempo en la primera división acabaría una vez más. El último partido que jugaron ambos equipos fue en 2018, justamente cuando Cortuluá descendió a la segunda división del fútbol colombiano. En aquel encuentro, Cortuluá derrotó por 0 - 1 a Bucaramanga con gol de Brayan Fernández.

Varias cosas podrían suceder en el partido de esta noche. Por la buena racha del Bucaramanga, el equipo leopardo ganaría, aunque puede que no por más de dos goles. Podrían anotar ambos conjuntos, pero sería un salto al vacío, pues Cortuluá suma tres partidos sin marcar un solo gol. Bucaramanga lleva cuatro consecutivos sin recibirlos. Un empate es tentativo, pero el equipo visitante presenta muchas fallas en su juego defensivo y no podrían mantener el resultado. A diferencia del equipo valluno, los santandereanos están disfrutando de un buen juego. Desde que el DT Osma reemplazó a Néstor Craviotto, el equipo ha logrado mantenerse en una idea de juego concreta y a cada juego se ven los resultados.

Le puede interesar: El último vuelo de ‘El Palomo’ Usuriaga

Recientemente, avanzaron en la Copa BetPlay, tras ganarle a Envigado por 3 - 0, con goles de Yeison Moreno y Juan Gabriel Marcelin. En caso de obtener una victoria hoy, podrían ubicarse sextos o séptimos en la tabla de clasificación de la Liga BetPlay y así lograr el paso a los cuadrangulares finales, lo que no ocurre para ellos desde 2018. Para el DT, la clave está en mejorar la posesión del balón y consolidar la zona defensiva para no tener inconvenientes.

El goleador del equipo en la actual campaña es Dayro Moreno, quien ya tiene registrados 5 tantos. Ha participado de 10 de los 12 partidos de su equipo y ha recibido una tarjeta amarilla. Con 36 años, es uno de los jugadores con mayor recorrido en su plantilla y espera sumar su experiencia para que el equipo de la pelea en las finales del fútbol colombiano. Se unió al equipo a inicios de 2022, procedente del equipo boliviano Oriente Petrolero, con quienes consiguió 4 goles en 17 partidos.

Los leopardos no podrán contar con Jefferson Gómez ni Francisco Rodríguez, por acumulación de tarjetas. El Cortuluá, por su parte, no contará con Jonny Mosquera ni con Johnatan Pérez, ambos lesionados. La principal ausencia del equipo es la de Luis Carlos Ruíz, quien sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo en el último juego disputado. Además, son cinco más los jugadores que el equipo aún no puede utilizar: Kénner Valencia: Lesión muscular isquiotibial izquierdo, Sebastián Herrera: Lesión muscular cuádriceps derecho, Kevin Palacios: Lesión muscular isquiotibial izquierdo, Jean Carlos Colorado: Contractura muscular isquiotibial izquierdo, Edwin Laszo: Contractura muscular isquiotibial derecho. Por otra parte, se reincorporan Luis Caicedo y Rodrigo Paillalef.

Las probables alineaciones de ambos conjuntos serían:

BUCARAMANGA: Chaverra; Subero, Mena, Henao, Blanco; Caballero, Cárdenas, Marcelín, Acosta, Pérez; Moreno.

CORTULUÁ: Hernández; Colorado, Mina, Millán, Rivera; Laszo, Valencia, Caicedo; Manyoma, Palacios, Ruíz.

El partido dará inicio a las 7:40, en el Estadio Alfonso López y será transmitido por Win +.





SEGUIR LEYENDO: