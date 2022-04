Francia Márquez alista acciones legales por las “cobardes declaraciones” del presidente del Senado Juan Diego Gómez

Francia Márquez prepara acciones legales contra el senador Juan Diego Gómez. Fotos: redes y Colprensa.

De “cobardes, irresponsables e injuriosas” calificó la candidata vicepresidencial Francia Márquez las declaraciones del senador Juan Diego Gómez, presidente del Senado, quien la vinculó con las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de un comunicado, la fórmula del candidato presidencial Gustavo Petro desvirtuó los polémicos dichos por Gómez en medio de un debate de control político a Alexander Vega, registrador nacional.

Las declaraciones del congresista del Partido Conservador causaron tanto malestar en la opinión pública que la misma Francia Márquez anunció que ella y su equipo están trabajando en las acciones legales “correspondientes” contra Juan Diego Gómez.

Márquez aseguró que el presidente del Senado “utiliza su investidura para agredirme y poner en riesgo mi vida y la de mi familia, y las comunidades que represento en mi condición de candidata a la Vicepresidencia de Colombia”, dice, a su vez que hace serios señalamientos contra Gómez.

“Además, lo hago responsable de lo que pueda sucederle a mi familia, mi comunidad y mi equipo de trabajo en el marco de sus afirmaciones”, aseveró la también lideresa social y ambiental.

Antes de terminar su vehemente pronunciamiento, Márquez le aclaró a sus seguidores que no tiene ninguna relación con las guerrillas citadas. “Colombia, no tengo ni he tenido vínculos con grupos armados ilegales. Mi causa ha sido cuidar la vida, la paz y el respeto por los derechos humanos de todas, todos y todes”, agregó la candidata a la Vicepresidencia.

Y agregó que rechaza “cualquier apoyo o mención del Eln para nuestra campaña” y ratificó que su candidatura le pertenece a un “pueblo que clama por la paz” y por eso nunca permitirá “que utilicen la guerra y el miedo para imponer sus ideas o propósitos. Continuaré representando a millones de mujeres, jóvenes y comunidades que ven en mi voz el camino para vivir sabroso”, concluyó.

Comunicado oficial de prensa, sobre afirmaciones irresponsables e injuriosas del Presidente del Senado en mi contra. pic.twitter.com/oivjJfX3Ro — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 8, 2022

Las acusaciones de Gómez

La intervención del presidente del Senado se dio luego de una respuesta del senador Wilson Arias, en las que criticó al Partido Conservador y específicamente al senador Laureano Acuña, quien es investigado por presunta corrupción electoral.

“No me había querido referir a su partido que acompaña el ELN, activo en el terrorismo, a su vicepresidente y celebra la designación de esta mujer. Y que las antiguas FARC y algunas disidencias se han expresado a favor de su campaña presidencial. Y me da muchísima pena, pero si aquí vamos a ver la paja en el ojo ajeno le tengo que decir que en el Partido Conservador nadie patrocina la Primera Línea”, expresó Juan Diego Gómez.

Además, el presidente de los senadores aseguró que tiene en su poder un vídeo de un medio de comunicación de la guerrilla del ELN en donde se asegura que ese grupo armado apoya la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez. “Les quiero decir que tengo en mi poder un video del 28 de marzo, en el que un medio informativo del ELN apoya su candidatura”, aseguró Gómez sin mostrar evidencia.

Por su parte, el presidente del Polo Democrático, el senador Alexander López, rechazó lo dicho por Gómez y pidió que se brinden las garantías para Francia Márquez con el propósito que pueda adelantar su campaña vicepresidencial “con tranquilidad y en paz”. Es más, dijo que desde las mismas entidades del Estado “se está poniendo en riesgo su vida, lo cual no puede ser tolerado de ninguna manera”, agregó, a su vez que dijo que denunciará al congresista conservador.

“Con base en esta afrenta a la democracia cometida por el presidente del Congreso en plena campaña electoral, interpondremos las acciones jurídicas necesarias para proteger la vida, honra y buen nombre de Francia Márquez ante los señalamientos temerarios que ponen en riesgo su vida y la de su familia”, indicó López.

