Temor al fiscal: Gustavo Petro no renunciará al Senado

El senador aseguró que no tendría garantías en la Fiscalía General de la Nación.

El senador y candidato a la Presidencia de Colombia por la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, acalló los rumores que sugerían que presentaría su renuncia al Senado en los próximos días para dedicarse de lleno a su campaña.

Precisamente respondió a este cuestionamiento desde la comuna 10 de Neiva (Huila), desde donde hizo su primer evento ‘Petro te escucha’, en el que busca escuchar las preocupaciones de los ciudadanos de primera mano para incorporarlas a su programa de campaña.

Según lo que el presidente del Congreso de Colombia, Juan Diego Gómez, le dijo el pasado viernes primero de abril a Semana, algunos rumores decían que la decisión de Petro de renunciar a la curul —que ganó al quedar segundo en las elecciones presidenciales de 2018— le llegaría en forma de oficio “en los próximos días o próximas semanas se va a presentar, pero no ha llegado todavía”.

Además, Gómez dijo que Petro debía seguir cumpliendo con sus responsabilidades si no renunciaba a su credencial de senador, como asistir a los debates, aunque estuviera en campaña presidencial. De lo contrario, tendría que someterse a acciones disciplinarias de la Procuraduría.

No obstante, según sus declaraciones de este martes, Petro no le tiene tanto miedo al ente de control como al ente acusador: según el líder de oposición, con su renuncia perdería el fuero con el que sería juzgado por la Corte Suprema de Justicia y quedaría a merced de la Fiscalía General de la Nación.

“Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista, que lo soy no porque quise sino por alguna ley que se aprobó aquí que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías hablamos”, dijo Petro.

Por su parte, el fiscal General Francisco Barbosa respondió al candidato en un video desde Ciudad de Panamá y condenó sus palabras y señaló que, “es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país”.

“La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana, la rama judicial del poder público se respeta y hace parte del Estado de derecho en Colombia. En democracia las reglas deben respetarse y no desconocerse”, dijo el fiscal Barbosa.

Una renuncia sui generis

Cabe recalcar que estas renuncias ya han sido presentadas por otros senadores que se lanzaron a la Presidencia de la República . En 2018, Iván Duque presentó la solicitud para retirarse del cargo el 10 de abril y presentarse a la campaña que lo llevó al Palacio de Nariño.

Aún así, al contrario que Duque, Petro no sería reemplazado, pues su curul en el Senado fue entregada de manera personal por el Estatuto de Oposición, no a nombre de un partido.

Cabe recordar que Petro ha estado cerca de perder su curul de oposición varias veces y que su fórmula vicepresidencial de 2018, Ángela María Robledo, sí la perdió luego de que se concluyera una doble militancia.

En 2021 se cayó un intento de muerte política ante el Consejo de Estado porque Petro había sugerido una desobediencia civil tras el descubrimiento del caso de la ñeñepolítica. Concluyó que la pena que se pedía para Petro, que es perdida de investidura, o como se conoce coloquialmente, ‘muerte política’, no aplica debido a que dichos “presupuestos” responden al punto de vista y pensamiento del senador, relacionados con el escándalo de corrupción antes mencionado.

Dentro del material probatorio, el Consejo de Estado también evaluó el concepto que la procuradora Idayris Carrillo, entregó en nombre del Ministerio Publico, donde de alguna forma defendió a Petro y aseguró que los pronunciamientos que este hizo no eran causales para la perdida de investidura, pero sí para otras sanciones disciplinarias, pero que no corresponden a su salida del Congreso.

