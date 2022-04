Se vienen cambios en Junior: estos serían los jugadores que saldrían y llegarían al terminar el campeonato

Junior de Barranquilla y sus posibles fichajes para el siguiente mercado de pases. Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla debutará este miércoles 6 de abril en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Club Atlético Unión. Recordemos que en el grupo H también está Oriente Petrolero y Fluninense, quienes se enfrentarán a la misma hora del equipo colombiano, las 5:15 p.m. (hora colombiana). Sin embargo, el equipo barranquillero está dando de qué hablar últimamente, no solo a nivel deportivo, sino que se habría dado a conocer el plan de fichajes y refuerzos para el siguiente campeonato, varios nombres aparecen como piezas claves tanto para salir, como para llegar al club que es dirigido por Juan Cruz Real.

El club rojiblanco es uno de los grandes protagonistas en el mercado de fichajes de los últimos años. Jugadores de gran renombre han llegado a la institución y han sido presentados como grandes figuras y logran destacar en el equipo, no obstante, otros han generado una enorme expectativa a su llegada, pero con el pasar del tiempo no han logrado consolidarse dentro del once inicial. En una plantilla tan amplia, es entendible que no todos van a poder tener minutos, por lo que desde ya se especula quiénes podrían ser los grandes protagonistas en el siguiente mercado de pases.

Fabio Poveda, periodista del ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, habló de las dos grandes salidas del equipo barranquillero en el siguiente mercado de fichajes. Todo parece indicar que el defensor Germán Mera, quien fue una de las piezas claves en los anteriores campeonatos, podría dejar el equipo, junto a él, también estaría el nombre de Fabián Sambueza, ya que el argentino, pese a que regresó de Independiente Santa Fe en un gran nivel, no pudo mantener ese nivel en Barranquilla.

A estos dos grandes nombres se sumarían dos jugadores que a inicio de este año fueron presentados como dos de los grande fichajes de la temporada, el delantero Fernando Uribe y el volante Daniel Giraldo. Los dos jugadores llegaron al equipo luego de ser grandes figuras en Millonarios, sin embargo, en Junior no han podido consolidarse dentro de la plantilla titular y fueron perdiendo protagonismo con el pasar de las semanas.

Al parecer el equipo barranquillero ya estaría buscando posibles salidas para estos jugadores ya que en el proyecto que se está formando para los siguientes campeonatos, no estarían contando con ellos, no obstante, así como algunos jugadores podrían dejar las filas del club en el próximo mercado de pases, también se dieron a conocer los nombres de los jugadores que podrían al equipo y serían los siguientes fichajes estrellas.

Al parecer los dos grandes nombres que tienen en mente para la siguiente temporada son el de Baldomero Perlaza, volante de Atlético Nacional y una de las grandes figuras del equipo y el de Carlos Bacca, un viejo conocido y figura del club. El jugador del equipo paisa no ha renovado su contrato con el club, por lo que podría ser tenido en cuenta por el equipo para llegar como agente libre en junio. Recordemos que el volante se viene recuperando de una lesión hace más de cinco meses.

Por otra parte, otro de los deseos de Junior es formar una dupla en ataque con Carlos Bacca y Miguel Ángel Borja. El actual delantero de el Granada de España quien podría volver al Fútbol Profesional Colombiano tras 11 años y luego de haber jugador en grandes clubes europeos como Brujas, Sevilla , Milan y Villarreal.

