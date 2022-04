MinSalud autoriza la vacuna de Janssen para dosis de refuerzo

El más reciente reporte del MinSalud señaló que con corte al domingo 3 de abril de 2022 ya se aplicado un total de 81.159.572 dosis de la vacuna contra el covid-19. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

En las últimas horas el Ministerio de Salud confirmó que, pese a su posición inicial en enero de 2022 de no aplicar dosis de refuerzo de la vacuna Janssen, autorizó que el biológico sea utilizado para la tercera dosis.

Vale recordar que el MinSalud inicialmente había determinado que los biológicos iban a ser utilizadas para que otros pacientes completaran sus esquemas de vacunación con la segunda administración.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ministerio informó que ya se podría emplear la mencionada vacuna para terceras dosis del biológico en contra de la covid-19: “¿completaste tu esquema de vacunación con Pfizer, Moderna, Sinovac o AstraZeneca, hace 4 meses o más? Ahora podrás aplicarte el refuerzo con la vacuna de Janssen”.

Es así que, ahora, los colombianos podrán aplicarse su dosis de refuerzo con el biológico de Janssen, eso a pesar de haberse administrado anteriormente una vacuna de otro laboratorio. El MinSalud no detalló las razones de su decisión, pero vale recordar que en comunicados anteriores se esgrimió que las determinaciones se basaban en la disponibilidad y características de cada uno de los viales.

Sin embargo, al ser la vacuna de Janssen de una sola dosis, para el Ministerio de Salud el refuerzo de esta vacuna se haría con otro tipo de biológico, debido tanto a la funcionalidad de esta para avanzar en el porcentaje de vacunación del país, así como por las propiedades de la vacuna y la posibilidad de potencializar la protección contra el virus a través de la aplicación del refuerzo con una dosis de otro laboratorio.

El 96.8 % de la población en Bogotá ya completó el esquema de vacunación contra covid-19

La Secretaría de Salud ha indicado que, a la fecha con corte al 3 de abril de 2022, se han aplicado en total 15.770.894 dosis de vacunas contra COVID-19, según lo reporta el último informe del ‘Vacunómetro’ de la Secretaría de Salud, publicado en la página web de SaluData.

Estas dosis administradas a la población bogotana, significan que el 96.8 % de la población en Bogotá ya cuenta con el esquema completo de vacuna contra el virus (dos dosis), mientras que en cuanto a la vacunación de niños y niñas entre 3 y 11 años, se reporta que el 73.4 % de esta población ya tiene la primera dosis.

Es de destacar, que a nivel nacional el país ha venido presentando estabilidad en cuando a los casos de covid-19. La directora de Epidemiología y Demografía, Claudia Cuéllar, entregó recomendaciones generales durante el Puesto de Mando Unificado 126.

“Mantener los equipos de vigilancia, el rastreo o las pruebas en los momentos que se indique; hacer la contención rápidamente”, fue la principal acotación que hizo la funcionaria, con especial énfasis en población con factores de riesgo, por lo que instó a aplicar las pruebas de acuerdo con la priorización establecida en los lineamientos.

Añadió que, “estamos en una situación muy estable, pero no podemos decir que no vaya a suceder un rebrote o que no vamos a tener de pronto, posteriormente, la entrada de alguno de los sublinajes, por lo que tenemos que seguir efectuando todo el plan de vacunación”.

De igual manera, señaló la importancia de fortalecer las acciones que se tienen a nivel sectorial e intersectorial, lo que permitirá un mayor impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas que viven en Colombia.

Cuéllar reiteró la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad y la vacunación con dosis de refuerzo en personas de 60 años y más que, pese a las bajas cifras de mortalidad, siguen siendo el grupo etario que conforma en mayor medida esas tasas.

