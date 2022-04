Prisión para conductor de aplicación que habría abusado de pasajeras en Cali

Las autoridades la capital vallecaucana, indicaron que en recientes horas fue enviado a prisión Jonathan Hoyos, señalado de haber abusado de cuatro mujeres durante los años 2020 y 2021.

Hoyos quien se desempeñaba como conductor de una aplicación digital de transporte urbano, habría engañado a sus victimas haciéndose pasar como estudiante universitario de fisioterapia, se ganaba la confianza de sus victimas en una conversación en la cual mencionaba que aparte de ser estudiante se encontraba en búsqueda de prácticas.

El abusador le pedía ayuda a sus víctimas y mientras se suponía que hacía las sesiones de fisioterapia este las tocaba indebidamente, inclusive una de ellas denunció que fue sometida a la fuerza para que le practicaran sexo oral .

Hoyos quien fue capturado el 24 de marzo fue imputado por los delitos de acto sexual violento en concurso heterogéneo con acceso carnal violento.

Sobre el aberrante caso de abusos y agresiones sexuales, se registró el de una patrullera que denunció que fue violada por sus compañeros de institución.

En la tarde de este sábado 2 de abril, se conoció otro presunto caso de abuso sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública de Colombia. En esta oportunidad, la patrullera Dayanis Vanessa De las Salas Saltarín, denunció haber sido abusada sexualmente el fin de semana anterior, por sus compañeros del Sistema Integrado de Información Policial (Sipol).

Los hechos se habrían presentado el sábado 27 de marzo, cuando la mujer nacida en Puerto Colombia, (Atlántico), saliera a un bar en el barrio Restrepo de Bogotá, con dos uniformados de la institución que hacían parte de la misma especialidad.

La patrullera hizo la denuncia pública a través de sus redes sociales. Así empezó el relato de esa noche: “Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia”.

Una vez en el bar, Salas Saltarín y los dos agentes de la Policía Nacional tomaron una botella de whiskey, mientras hablaban con normalidad. Pasado un tiempo dentro del establecimiento, la mujer pierde el recuerdo y termina tirada en un andén cercano al lugar.

Eso lo afirmó la madre de la supuesta víctima, al periódico El Heraldo de Barranquilla: “Ella terminó en una calle tirada, hay un video en donde los policías, compañeros de ella, le gritaban vulgaridades. Después de eso pidieron un taxi y la llevaron al apartamento donde ella vive y fue ahí donde se cometió el abuso”, indicó la madre.

En su denuncia pública, la uniformada escribió: “nadie sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy he decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia”, sostuvo.

“Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. Y yo no tuve la culpa”, continúo.

El domingo al despertarse desnuda y sin ningún recuerdo, la oficial supo que la habían violado. “No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces. ¡Siendo patrulleros también! Tampoco entiendo como la misma Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, terminó su escrito.

