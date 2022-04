Ingrid Betancourt asegura que los congresistas que la criticaron deberían salirse de su partido

La candidata presidencial, Íngrid Betancourt, respondió a las críticas sobre su acercamiento con el Centro Democrático. EFE/Carlos Ortega

La candidata del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt sigue dando de qué hablar luego de que se conocieran algunos acercamientos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, algo que no cayó muy bien en diferentes frentes políticos de centro e izquierda, quienes la criticaron por esto. La candidata ha utilizado sus redes sociales para responder a algunas de estas críticas y señaló que aceptar la conversación con el exsenador no “implica pactos partidistas”.

“Aceptar conversación pendiente con Uribe no implica pactos partidistas. Esta apuesta por la reconciliación es una visión de mujer, todo menos errática. Te invito a ser parte de este diálogo y construir juntas. La polarización ha llevado a satanizar la construcción de país”, afirmó la candidata presidencial en sus redes sociales.

En una reciente entrevista con Blu Radio, Betancourt volvió a hablar de los acercamientos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, algo que para no representa ninguna alianza, algo que, según la candidata. no está haciendo con nadie. “Que yo hable con el expresidente Álvaro Uribe no tiene nada que ver con ninguna alianza, de ningún tipo. Simplemente es hablar con alguien, como puedo hablar con ustedes en cualquier momento. No tiene nada que ver. De ahí a inferir que se va a hacer alianzas, no, yo no estoy haciendo alianzas con nadie”.

y agregó, “no tengo ninguna intención de hacer una alianza con el uribismo, lo que no descarto es que personas que han apoyado al uribismo, que no son de maquinaria, que quieren acabar con esta situación se unan en este gran pacto nacional en contra de la corrupción. Eso no lo descarto”.

Íngrid Betancourt fue enfática al señalar que los acercamientos no corresponden a ningún tipo de alianzas, sino que solo se está realizando un pacto contra la corrupción y que se ha malinterpretado la situación, algo que para ella demuestra la clara polarización del país de cara a los comicios presidencial que se desarrollarán en el país el próximo domingo 29 de mayo.

“Para mí la única alianza válida es que estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción. Eso es lo único que está sobre la agenda y ahí no hay exclusiones de tipo ideológico, pero la posibilidad de reunirme con el expresidente Álvaro Uribe está enmarcado en una voluntad de hablar con todo tipo de colombianos”, afirmó Betancourt en entrevista con Blu Radio.

Estos acercamientos provocaron que los congresistas del partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, la criticaran por esta situación y a través de un comunicado dejaron en claro su posición con respecto a esta situación. “Resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático. En este caso, además, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país”.

En su momento Betancourt les respondió a través de las redes sociales afirmando que, “sorprende que cuando quieren estar con Sergio no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí. Estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción, ¿dónde están ustedes?”, sin embargo en Blu Radio fue más crítica con De la Calle y Carvalho e incluso les sugirió retirarse del partido.

“Hay varias opciones, yo creo que en algún momento ellos deben penar en retirarse del partido, porque no confluyen con las decisiones y no veo cómo más se podría solucionar esto. Ellos ante el partido tienen unas obligaciones”, afirmó la candidata presidencial.

