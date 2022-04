Tulio Gómez condenó asesinato de jóven promesa del fútbol que perdió la vida por robo de celular

El presidente del club colombiano América de Cali, Tulio Gómez.

La muerte de Miller Stiven Falla, de 15 años, quien recibió un tiro en el abdomen en medio de un atraco para hurtarle el celular, provocó una fuerte reacción del máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez.

El dirigente repudió la violencia que cobró la vida de Falla, quien estaba adscrito a las menores del equipo rojo. Gómez no se guardó las emociones para condenar los hechos que enlutaron a una familia en Bogotá:

Estos malditos ladrones asesinaron a un niño por robarle un celular, era de la filial de America Andino de Bogotá, deberían fusilar a todos esos asesinos

El joven fallecido fue asesinado en la noche del sábado 2 de abril en la localidad de Kennedy, en Bogotá, por delincuentes que le robaron el celular. Los hechos fueron registrados por una cámara de seguridad la cual captó a los sujetos cuando huyeron por la calle de la localidad.

Caracterizado por su disciplina y su toque elegante en el campo de juego, su padre aún no comprende por qué esta joven promesa perdió la vida:

Le cortaron el futuro a un niño deportista. Desde los 5 años entrenaba el fútbol, llevaba 10 años entrenando el fútbol, no se merecía que me le hicieran una cosa de estas a mi hijo. Por favor, exijo justicia

John Falla, padre del menor, describió la muerte de su hijo en un relato recogido por Noticias Caracol: “A las niñas, un venezolano le puso un revólver en el pecho. Le pidió el celular y la niña le dijo que no tenía celular. Le pidieron el celular a mi hijo, mi hijo se lo pasó normal, sacó su celular, alzó la camiseta y se lo pasó. Al momento de él pasarle el celular, el venezolano le metió el tiro en el abdomen. Mi hijo cayó al suelo, se quedó mirando a la compañerita y le dijo ‘tranquila, no pasa nada’ y ya, se fue cerrando los ojos, lo llevaron para la Clínica del Occidente y llegó sin signos vitales”.

Miller Stiven Falla llevaba 10 años entrenando fútbol, por su toque y disciplina era considerado una promesa del deporte, motivo por el cual sus padres tenían puestas en él sus esperanzas.

Tulio Gómez: críticas a Juan Carlos Osorio después de partir cobijas

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El máximo accionista del club se pronunció en ESPN F90 sobre la decisión, donde no se ahorró sus diferencias con Osorio, y se refirió al futuro del América de Cali.

“No pensamos que con Osorio nos iba a ir tan mal en los resultados. El cuerpo técnico de Osorio era el más costoso del fútbol colombiano. Las cosas no se dieron. Cuando contratamos a Osorio, le dimos carta blanca, él escogía a los refuerzos y lamentablemente no nos dieron la talla. Tal vez no analizamos bien que esa rotación que le gusta a Osorio no nos sirve tanto. Tampoco nos dimos cuenta, que fue nuestra culpa, que Osorio juega al ataque, yo pienso que un equipo debe ser equilibrado. Nuestra defensa no es mala, es malo el esquema defensivo”.

En este diálogo con el medio televisivo, Tulio hizo énfasis en una crítica que había realizado días atrás en el cual apuntaba que la nómina para este 2022 no solo era una de las más costosas, sino, una de las más talentosas del fútbol colombiano:

“Nuestra nómina no es la mejor del torneo, pero tampoco está entre las peores. No hemos podido tener todo porque a veces se lesionan, usualmente tenemos 6-8 jugadores en el departamento médico. Hay equipos que no tienen mejor nómina que nosotros y están por encima nuestro. América tiene que estar siempre en las finales, no es obligación quedar campeón cada año pero sí estar en la pelea”.

