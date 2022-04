Protestas en Parque Colina contra locales de Don Jediondo por incumplir contratos

Don Jediondo, personaje de Pedro González. Foto: página web donjediondo.com

Una nueva polémica se le ha atribuido a Pedro González, mas conocido como Don Jediondo, pero está vez no es por su particular estilo de humor o alguna declaración realizada. El comediante está en el centro de la polémica debido a que recientemente se ha revelado a través de redes sociales, la presunta protesta que habrían realizado este 2 de abril, proveedores del restaurante ‘Don Jediondo Sopitas y Parrillas’, por presuntas irregularidades en sus pagos.

Mediante un trino de manera irónica el usuario registrado como Airthon Rodríguez, denunció el hecho sucedido presuntamente en un centro comercial del norte de la capital: “Lindos esos emprendimientos siempre jodiendo a la gente honesta. Hoy en el centro comercial parque Colina Bogotá. No lo compartan, repito, no lo compartan”, publicó en su cuenta de Twitter.

Imagen tomada de Twitter

Dentro de los carteles se podía apreciar mensajes como “Don Jediondo los comerciantes de Corabastos, ¡solicitamos que nos pague!” o “Deje de transferir las cosas a terceros para poder robar. Pongan la cara ¡Ladrones!”.

Por el momento no se ha generado más información y el comediante no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido. Acerca de más protestas en la capital, el día 4 y 5 de abril los motociclistas se movilizaran en contra de una medida tomada por la alcaldesa Claudia López que restringe el parrillero los fines de semana en la ciudad.

Bogotá ha vivido confusos días las últimas semanas debido al lamentable atentado cometido por disidencias de las Farc al CAI de Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar que dejó un trágico saldo de 2 menores muertos, una niña de 5 y un niño de 12 años.

Esta situación obligó a la alcaldesa de la capital y al presidente Iván Duque a llevar a cabo un consejo de seguridad. Allí unas de las decisiones tomadas y que comunicó la mandataria Claudia López fue la restricción del parillero en las motocicletas durante los días viernes, sábados y domingos desde las 7 de la noche hasta las cuatro de la mañana. Según indicó la alcaldesa la restricción que entrará en vigencia desde el 11 de abril tiene la intención de ayudar con la seguridad de Bogotá.

“Apreciados bogotanos, la inmensa mayoría de los atracos, de los homicidios, de los delitos más serios que ocurren en nuestra ciudad, ocurren esos tres días en ese horario. Los dos atentados terroristas que hemos tenido en nuestra ciudad, en este mes, han ocurrido justamente el sábado en horas de la noche”, indicó la alcaldesa López.

Pero esta decisión tomada no ha caído muy bien en lo motociclistas que ya anunciaron movilizaciones en contra de la determinación de la alcaldesa de Bogotá. Precisamente el día de mañana lunes 4 de abril se llevara a cabo la movilización que comenzará a las 12 del medio día en la Biblioteca Virgilio Barco.

El gremio de motociclistas han señalado como arbitraria y estigmatizante, considerando que la decisión no va ha influir en un tema tan complejo como la seguridad, más sí va ha afectar a varios moteros que tienen como único sustento su medio de transporte.

Miguel Forero, líder del grupo SOS Cultura comentó: “Estigmatizar un gremio que le ha hecho mucho bien a la ciudadanía, que por unos pocos no puede tildar a todos de delincuentes porque se mueven en una moto”.

Forero también señaló como insuficiente la medida de la alcaldesa puesto que no tienen ningún impacto directo con la seguridad: ”Es injusto. Esa restricción ataca un vehículo de transporte, no a la inseguridad. El ladrón no se baja de la motocicleta y deja de delinquir, más bien se va a ir a otro medio a seguir robando”.

SEGUIR LEYENDO