Luego de 16 años, emiten condena a propietaria de colegio donde se ahogaron 2 niños

19 niños de los cursos de grado cuarto y quinto, en compañía de docentes y trabajadores del colegio, fueron a un estadero, donde había un lago de más de cuatro metros de profundidad en el que se podía navegar con balsa. Los alumnos se embarcaron en dos vehículos diferentes, pero uno de los menores intentó arrastrar la balsa de sus compañeros y se hundió, un compañerito al ver la situación se lanzó a salvarlo y ambos fallecieron.

Aydee Lamus dueña del colegio y César Augusto Uribe, propietario del estadero, tras una investigación adelanta por la Fiscalía General de la Nación, les fueron imputaron los cargos de homicidio culposo y quedaron vinculados en la muerte de estos dos menores.

La propietaria del colegio se declaró inocente de los cargos, mientras que el dueño del balneario hizo un preacuerdo donde reconoce su parte de la responsabilidad en los hechos. El fallo dicta a que se cumpla una condena de 38 meses de prisión y el pago de la multa por 30 salarios mínimos legales vigentes. La defensa de Lamus apeló la decisión, pero, el Tribunal Superior de Bucaramanga ratificó la decisión en el 2018.

El alto tribunal agregó, que los niños no estaban en compañía de ningún adulto, tampoco contaban con elementos mínimos de seguridad como chalecos salvavidas y/o un experto en rescates, en el momento que ocurrieron los hechos.

Es por esto que la Corte Suprema intervino, ya que la defensa de Lamus hizo uso del recurso de casación. La Corte determinó que se había incurrido en “un falso raciocinio” por desconocimiento de las reglas. Agregó, que no existen testigos directos que acrediten su omisión de las responsabilidades, de hecho, las madres de las victimas consideraron que la habían acusado sin pruebas de estar ejerciendo la rectoría de la institución y ser la encargada del paseo.

“En lugar de incrementar los cuidados, su desempeño fue tan descuidado que favoreció el ingreso de los menores a dos de las embarcaciones, según recordaron los deponentes, sin el acompañamiento de ninguno de los adultos asistentes, desprovistos de chalecos salvavidas y sin que el experto en rescates estuviera presente. Esta desidia y omisión al deber de cuidado implicó un incentivo al uso de dichos elementos por parte de los escolares y acrecentó injustificadamente el riesgo”.

Luego de varios años de litigios y audiencias, se determinó:

“contrario a lo sostenido por la defensa, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que Aydee Lamus Quintero se encontraba en posición de garantía frente a los 19 menores de edad que asistieron al paseo y que, como resultado de la desatención a los deberes que le era exigibles en su condición de organizadora y asistente, dos de éstos fallecieron”.

La Corte Suprema de Justicia explica que se presentaron 3 fallas considerables las cuales llevaron a el trágico desenlace. El primero, fue el hecho de ir al balneario en compañía de 19 menores de edad; lo segundo, no haber valorado que la única atracción que ofrecía el balneario era un lago de 4,8 metros de profundidad; por último, el rescatista contratado por el establecimiento de comercio estaba en su día de descanso, por lo que no estaba presente el día de los hechos. Además, no se tuvieron en cuenta las más mínimas medidas de seguridad.

RCN Radio conversó con el actual secretario de Educación de Floridablanca, Juan Carlos Ostos, quien le recomendó a las instituciones que “dentro de los lineamientos las instituciones tanto públicas como privadas deben proteger siempre la integridad de sus alumnos”, agregó que “el derecho de los niños siempre será tener un esparcimiento pleno, pero cuando se hace esta clase de actividades fuera del plantel siempre debe haber una socialización con los padres de familia, la respectiva autorización, respondiendo a las preguntas vitales de la seguridad del lugar y sobre cuál es el objetivo de la salida”

