Gobierno español dice que no devolverá el Tesoro Quimbaya a Colombia

REUTERS/Jon Nazca

A través de una carta, el gobierno español respondió a la solicitud de cuatro integrantes de la Academia de Historia del Quindío respecto a la devolución del tesoro Quimbaya. En la misiva se destaca que aquella pieza no será devuelta porque se considera un bien de interés cultural, lo que impide, explica esa administración, que esta sea susceptible de ser enajenada o exportada. El compilado está compuesto por 11 cuentas de collar, seis cascos, nueve pasadores de collar, una corona, ocho alfileres, tres recipientes, cinco cascabeles, 17 poporos, ocho colgantes, dos instrumentos musicales, 21 narigueras y 31 orejeras.

Con la respuesta negativa, todos los objetos permanecerán en su sitio, es decir, en el Museo de América de Madrid. “Oportuno recordar la buena fe demostrada por España en la posesión y preservación de la colección, así como la pertenencia de la colección a los fondos del Museo de América y su condición de Bien de Interés Cultural, que impide que la misma sea susceptible de ser enajenada o exportada”, revela la carta enviada por Óscar López Águeda, director del gabinete de la presidencia del gobierno español. El documento fue dirigido a la Academia de historia del Quindío.

La respuesta, aunque fue negativa, no desanima en su totalidad a los solicitantes, por el contrario, lleva a que se tomen nuevas medidas para tratar de recuperar las piezas. “Que nos devuelvan todas las 122 piezas en réplica de oro, unas réplicas que nosotros podamos exhibir acá”, propuso Jaime Lopera.

“En síntesis dice que la colección Quimbaya, ni se exporta, ni se enajena. O sea que con eso le da un portazo simple y llanamente a las pretensiones de los colombianos”, explicó Lopera Gutiérrez.

“Una petición que se hizo repito en el año de 1992 por parte del alcalde de Armenia, César Hoyos Salazar, con motivo del quinto centenario de la celebración del descubrimiento de América (...) El gobierno español en cabeza de Felipe González y el rey Juan Carlos jamás le respondieron al alcalde de Armenia está petición”, explicó Miguel Ángel Rojas Arias, exdirector de la corporación de Fomento y Turismo de la alcaldía de Armenia.

Es de recordar que en el 2017 se celebró la decisión de la Corte constitucional respecto ala obligación de devolver el tesoro a Colombia. Por aquellos días, en testimonios recogidos por Caracol Radio, se calificó como un gran logro aquella orden. “Esto es una batalla que hemos venido ganando paso a paso, esperamos ver como el gobierno va a afrontar la decisión para que el tesoro Quimbaya vuelva a Colombia (...) Esto es la muestra de que la justicia si escucha a los ciudadanos. Esto lo calificamos como la batalla que la hormiga le ganó al elefante”, dijo Lopera.

La petición de devolución, de acuerdo con lo que explican especialistas, se hace por que se considera a ese como un regalo ilegal del gobierno colombiano a la corona española hecho a finales del siglo XIX. De acuerdo con lo que explicó Lopera a Blu Radio, las valiosas piezas fueron compradas por el gobierno del presidente Carlos Holguín Mallarino como parte de un regalo que, posteriormente, sería enviado a España. Inicialmente fueron compradas en una tienda de antigüedades ubicada cerca al Palacio de Nariño. Para ese entonces costaron 50.000 pesos.

“El tesoro lo envió porque estaba cerca, en una tienda de antigüedades que quedaba por el Palacio de Nariño. Llegaron piezas del Quindío y las compraron por $50.000 de la época y, eso fue lo que mandaron (...) resultó siendo una de las colecciones más “importantes de la exposición del Museo de América de Madrid”.

“Unas piezas están expuestas y otras las ocultaron. Porque consideran que son propias, porque lo que se regala no se quita (…) El Gobierno colombiano tiene todas las opciones para recuperarlo, pero no lo ha hecho, por no dañar las relaciones internacionales con España. No se atreven a ir más adelante, en parte, por lo que pasa con el galeón San José”, añadió Lopera.

El experto detalló aunque el Gobierno colombiano tiene en sus manos todos los recursos para recuperar las piezas, no lo ha hecho para evitar dañar sus prelaciones con el país europeo. “Unas piezas están expuestas y otras las ocultaron. Porque consideran (los españoles) que son propias, porque lo que se regala no se quita”, argumentó.





