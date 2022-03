Colombiana acusó de maltrato a importante empresario mexicano

La colombiana Catalina Castro denuncia agresiones por parte de su pareja.

Catalina Castro es una colombiana de 33 años que se encuentra viviendo en México desde hace más de 12 años. Allá se mudó con el que sería en ese entonces su pareja, Sergio León Cervantes, un reconocido empresario mexicano y hasta hace algunos meses era el presidente de Coparmex. Tras el divorcio, Castro denuncia agresiones por parte de su expareja y asegura que este la obligó a alejarse de sus hijos ya que aún no se ha definido quién se quedará con la custodia.

Coparmex es un sindicato de afiliación voluntaria de empresarios de todos los sectores que buscan representación en el ámbito laboral y social. Esta noticia ha generado muchos comentarios en las redes sociales y los medios de comunicación mexicanos han estado al tanto de la situación. De acuerdo con las versiones entregadas por Catalina, la violencia en el hogar se registraba desde hace varios años, pero fue en el 2021 cuando se presentaron las primeras agresiones físicas.

En entrevista para ‘10 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, Catalina Castro aseguró que, “esto empieza desde el año pasado. En junio fueron los golpes, yo no denuncié por temor, como todas las mujeres a veces queremos la familia y los hijos, y tomamos esa decisión errada de no alzar la voz, pero en noviembre decidimos dar por terminada la relación y en enero empieza toda la pesadilla”.

“Cuando yo interpongo una denuncia por violencia intrafamiliar porque el señor me amenaza diciendo que él es una persona importante y que yo no soy nadie, que yo me dediqué solo a las labores del hogar, entonces interpongo la denuncia el 21 de enero, el 24 interpongo demanda de divorcio unilateral, él la interpone el 28 de enero, la de él fue admitida y la mía no. Ya estamos divorciados, no me notificaron de audiencia de divorcio, me están vulnerando y violando el debido proceso de la forma más descarada. Al día de hoy lo tienen como depositario judicial de los niños porque dicen que yo soy una persona que no soy apta para cuidar a los niños”, aseguró Catalina Castro en entrevista con Caracol Radio.

La pareja contrajo matrimonio en 2012 y actualmente tienen dos hijos. uno de nueve años y el otra de cuatro años. Catalina Castro afirmó que los golpes sucedieron en aproximadamente cinco ocasiones, que fueron desde cachetadas hasta empujones. Aseveró que Sergio León es una persona violenta y agresiva, ya que desde hace varios años ha sufrido de violencia psicológica y verbal de manera constante.

“Él me amenazó directamente, él conoce muchas personas en el ámbito empresarial, judicial, político, pero hay una persona en especial que es muy amiga de él que es la magistrada Verónica Acacio Trujillo, tienen una amistad muy estrecha y me amenazó diciendo que ella le iba a ayudar a destruirme, así me lo dijo él y lo está cumpliendo. No es normal que los acuerdos, con las pruebas que yo presento con testimonios y la balanza esté inclinada hacía él; se nota evidentemente que alguien está influenciando y por eso me atrevo a denunciarlo acá en México y denunciarlo en Colombia”, añadió la mujer de 33 años de edad.

Por ahora Catalina Castro y su abogada están a la espera y van a agotar todos los recursos legales posibles para poder solucionar su situación y llegará hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

