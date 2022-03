Abogado de las víctimas en el caso de Mauricio Leal afirma que el preacuerdo “viola el derecho a conocer la verdad”

Jhonier Leal y la Fiscalía presentaron el preacuerdo, que, según el abogado de las víctimas, solo busca que el acusado acepte los cargos y no diga la verdad. Foto: Instagram @jhonierlealpeluqueria

En la madrugada del lunes 22 de noviembre del 2021, Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández perdieron la vida en su casa ubicada en La Calera. Una exhaustiva investigación por parte de las autoridades dejó como único sospechoso a Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas. El miércoles 19 de enero, el también estilista aceptó los cargos y confesó haber perpetrado el crimen que terminó con la vida de uno de los estilistas más reconocidos del país. Desde aquel momento se han revelado más detalles de la situación y las razones por las que habría decidido cometer el crimen.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso, el objetivo de Jhonier Leal era el de quedarse con la fortuna de su hermano, que era de más de 5 mil millones de pesos, así como su salón de belleza ubicado en al norte de la capital colombiana. Incluso sus intenciones fueron tan notorias que dejó una carta en la escena del crimen en donde supuestamente Mauricio Leal se disculpaba por lo sucedido y dejaba toda su fortuna a su hermano y sobrinos. Una idea que el mismo Jhonier orquestó y ejecutó en una sola noche.

“He tomado una decisión súper importante y muy personal de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón, antes que nada, a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos”. afirmó Jhonier Leal el pasado 19 de enero cuando aceptó haber cometido el doble asesinato en la audiencia de imputación de cargos y desde aquel momento se encuentra detenido en el búnker de la Fiscalía.

La Fiscalía dio a conocer el preacuerdo al que llegó con el también estilista para aceptar su culpabilidad en los hechos que se registraron hace más de cuatro meses en La Calera. un documento de 25 páginas en el que el entre acusador hace un recuento de todo lo sucedido esa noche y como se llevó a cabo el asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. El acusado pagaría 27 años de prisión por el doble homicidio y deberá pagar una multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con lo acordado, el sindicado aceptó la responsabilidad penal por el delito y el ocultamiento de elemento material probatorio.

Elmer Montaña, abogado de las víctimas, habló con Noticias Caracol sobre el acuerdo al que habrían llegado la Fiscalía y Jhonier Leal, por lo que aseguró que, “este señor, cuando cumpla alrededor de unos 12 años, podrá solicitar la libertad condicional, esto ha indignado a la familia Leal”. Argumenta que el preacuerdo no es ejemplar para las víctimas y la confesión tampoco. Es importante señalar que entre las víctimas están María Nelly, María Diner y Duvier Tabares, familiares de Mauricio y Marleny. Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier, quien además se encuentra en prisión por el delito de abuso sexual con menor de 14 años, espera ser reconocido como víctima.

“El preacuerdo no está basado en que Yhonier diga la verdad, simplemente que acepte los cargos y los firme, a mí me parece que eso es grave, es un error y hay que revisarlo. El perdón que Jhonier pide es falso, para que pida el perdón se tiene que conocer la verdad, ese perdón es hueco, es mentiroso, es por eso que las víctimas no van a aceptarlo porque el perdón no se impone por una ley”, afirmó Montaña en entrevista con Noticia Caracol.

