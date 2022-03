Juan Carlos Osorio rechazó propuesta del América de Cali para darle fin a su contrato

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El presente del equipo escarlata no es el mejor y sus directivos lo verían claramente. Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro ‘Escarlata’, dio detalles de lo que se le ofreció a Juan Carlos Osorio y la respuesta que habría dado el estratega. Ellos no quieren seguir con el DT y se pusieron en la tarea de hablar con él para llegar a un acuerdo económico para la rescición de su contrato, puesto que él se rehúsa a renunciar y así lo habría manifestado en repetidas ocasiones.

Luego de la más reciente derrota del equipo ante Tolima, en el Estadio Manuel Murillo Toro, el América consiguió la tercera caída consecutiva en lo que va de la liga, siendo uno de los clubes más irregulares del torneo. El equipo comenzó abajo en el marcador desde los primeros minutos del partido. Demasiado lentos por zona izquierda, vieron cómo los espacios eran aprovechados por Anderson Plata, el jugador más desequilibrante del combinado tolimense. Él metió el buscapié al área con el que Michael Rangel consiguió anotar, al minuto 8 de juego, cumpliendo con la ley del ex. Inmediatamente, el goleador pidió excusas a la hichada con la que salió campeón en 2019.

Los diablos rojos no tuvieron reacción y con el pasar de los minutos los de Ibagué, estaban mucho más cerca del segundo tanto. Las cosas estaban dadas para que el equipo dirigido por Hernán Torres se fuera encima de los diablos rojos y liquidara el encuentro, pero no lograron aprovechar los errores del rival y el 1 – 0 se prolongó hasta el final. En la segunda parte, aunque el América mejoró su juego, no lograron concretar el empate. Al cuadro vinotinto y oro le comenzó a suceder lo mismo de partidos anteriores. Los escarlatas cada vez generaban más peligro en el arco contrario y tuvieron la opción más clara con un centro desde el costado izquierdo de Daniel Hernández, Jorge Segura cabeceó al segundo palo y Junior Hernández la sacó en la línea para enviarla al tiro de esquina.

El DT del Tolima hizo las modificaciones necesarias para mantener la ventaja, mientras que el rival intentó acercarse en varias ocasiones, pero al final no le alcanzó y terminaron perdiendo los 3 puntos en Ibagüé. Así quedaron en la tabla de posiciones:

1. Nacional, 27

2. Millonarios, 26 puntos (un partido menos)

3. Tolima, 26

4. Medellín, 22

5. Caldas, 21 6. Envigado, 20

7. Alianza Petrolera, 19

8. Junior, 19 (un partido menos)

9. Santa Fe, 19 (un partido menos)

10. La Equidad, 18

11. Bucaramanga, 18

12. Cortuluá, 16

13. Jaguares, 16

14. Pereira, 15

15. América, 15

16. Águilas Doradas, 14

17. Patriotas, 12 18. Pasto, 11

19. Cali, 11

20. Unión Magdalena, 9

Según reportó el máximo accionista del cuadro caleño, le propusieron a Osorio pagar el costo de su cláusula de salida para el mes de junio, que sería pasar de pagar cerca de 800.000 dólares a 200.000. El DT lo rechazó casi de manera inmediata. Hasta el momento no se conocen más detalles. Resta esperar un dictamen oficial por parte del club y el mismo Osorio, quien asegura que no quiere irse a mitad de la temporada sin intentar luchar por el título.





