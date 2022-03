Ospina, Barrios, James... los jugadores que estuvieron en el último partido ante Venezuela en su casa por las Eliminatorias

Así le fue a la Selección Colombia ante Venezuela en su casa por las Eliminatorias. Foto: Getty Images Argentina

Reinaldo Rueda disputará el partido más importante con la Selección Colombia en su era y lo hará ante un rival que ha sido complejo a lo largo de los últimos años. No hay margen de error, no hay segundas opciones, no hay un plan b, todo se define este martes 29 de marzo por un cupo al Mundial de Catar 2022.

El juego que se disputará en el estadio Cachamay de Ciudad Guayana en Venezuela, cuenta con todos los ingredientes para que sea un partidazo. La Selección Colombia necesita vencer a la Vinotinto en su casa, esperar que Perú no logré un resultado positivo ante Paraguay y así quedarse con el cupo al repechaje mundialista, sin embargo, el argentino José Néstor Pékerman, ahora técnico de la selección venezolana conoce a la perfección a la Tricolor y podría ser clave para el partido.

“No es fácil, es un partido de alta tensión por todo lo que significa para nosotros. Venezuela tendrá el respaldo de su afición y el trabajo de Pékerman, con experiencia en todas las líneas. Este rival nos va a exigir al máximo en medio de un clima de hostilidad. Se va a mostrar el carácter y madurez de nuestra Selección. Queremos ir al Mundial, debemos sacar este partido adelante. Estamos en una fase de grupos ante Venezuela, Bolivia y otro rival (repechaje), es una evaluación que nos está haciendo el fútbol. Si tenemos el temple, lo vamos a lograr”, aseguró Rueda.

Por otra parte, Pékerman señaló que, “Claramente digo que no, no imaginaba algo así. Hay mucha gente que le tengo mucho cariño en Colombia. Siento que tengo la camiseta vinotinto a la cual me debo ahora. Es un partido difícil y tengo que pensar de esa manera por los jugadores venezolanos y nuestro equipo”.

Los que repiten ante Venezuela en su casa por Eliminatorias

La última vez que la Selección Colombia visitó a Venezuela por las Eliminatorias fue hace más de cinco años. El pasado 31 de agosto del 2017 en el estadio Polideportivo Pueblo Nuevo en San Cristobal, la Vinotinto recibió a la Tricolor por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Un partido bastante reñido, con opciones para las dos selecciones pero que se fue a los 90′ con un empate sin goles en el marcador.

En aquel entonces la Selección Colombia era dirigida por el argentino José Néstor Pékerman y llegaba al partido ante el equipo de Rafael Dudamel ubicada en la tercera posición de la clasificación con 26 puntos, superada por Brasil que era líder con 37 y Uruguay con 27. Venezuela, por su parte, era última en la tabla con 8 puntos.

Varios de los jugadores que fueron convocados por el entrenador argentino para ese partido, se encuentran hoy en la plantilla conformada por el colombiano Reinaldo Rueda para el partido de este martes 29 de marzo a las 6.30 p.m.

Esta es la lista completa:

- David Ospina - Titular

- Frank Fabra - Titular

- Wilmar Barrios - Titular

- Juan Guillermo Cuadrado (fue desconvocado) - Titular

- Luis Muriel - Ingresó a los 80′

- Camilo Vargas - Suplente

- William Tesillo - Suplente

- Davinson Sánchez - Suplente

- James Rodríguez - Suplente

- Miguel Ángel Borja - Suplente

Los últimos 5 resultados de la Selección Colombia Venezuela:

- Eliminatorias a Rusia 2018 | Venezuela 0-0 Selección Colombia - 31 agosto del 2017

- Amistoso | Venezuela 1-2 Selección Colombia - 8 de septiembre del 2018 - Goles: Machís (VEN), Radamel Falcao y Yimmi Chará

- Amistoso | Selección Colombia 0-0 Venezuela - 11 de septiembre del 2019

- Copa América | Selección Colombia 0-0 - 17 de junio del 2021

- Eliminatorias a Catar 2022 | Selección Colombia 3-0 Venezuela - 10 de octubre del 2020 - Goles: Zapata y Muriel (x2)

