Lideresa Yirley Velasco anunció que denunciará penalmente al alcalde de Carmen de Bolívar, Carlos Torres

Carlos Eduardo Torres Cohen, alcalde de Carmen de Bolívar. Foto: Colprensa.

Indignación y rechazo generó los comentarios del alcalde de Carmen de Bolívar Carlos Torres, sobre la situación de seguridad de la lideresa social Yirley Velasco. En las declaraciones realizadas por parte del mandatario en la emisora radial La W, indicó que fue un simple kiosko y no la vivienda lo que le incineraron a la defensora de derechos humanos, además también afirmó que en la zona no hay presencia de grupos armados ilegales.

“Nosotros no tenemos presencia de guerrillas en el Carmen de Bolívar, tenemos el problema que tienen la mayoría de los colombianos que es el problema de narcotráfico … aquí no tenemos presencia ni de guerrillas ni de paramilitares, tenemos problemas de microtráfico ...El campesino vive y está tranquilo en sus tierras ... El Salado es el corregimiento más resguardado de Colombia” fueron parte de las declaraciones hechas por parte del alcalde Carlos Torres.

Precisamente el emisora La W, también le brindó la oportunidad a la defensora de derechos humanos para expresarse referente a las declaraciones de Torres. “Yo creo que ustedes han sido testigos que no es la primera vez el mandatario da declaraciones de estigmatización hacia mi y todas las lideresas ... Los campesinos que conocen muy bien, dicen que el rancho lo quemaron desde adentro y también se quemó parte del techo de mi vivienda”, comentó Yirley Velasco, añadiendo que el kiosko que se quemó es un lugar donde cocinan por lo que es parte fundamental de la casa.

Yirley también cuestiono que el mandatario de Carmen de Bolívar haya desconocido los actores criminales del lugar y señaló un descuido y desconocimiento por parte del alcalde Torres a los defensores de derechos humanos: “Cuando capturan a personas del Clan del Golfo el alcalde sale a anunciarlo pero cuando nosotras las lideresas salimos a decir de que hay presencia de grupos armados entonces dicen que es mentira, entonces hay que creerles, pero ¿no hay que creerle a las lideresas?, sí hay presencia de grupos armados, sí nos están amenazando y asesinando”, mencionó la lideresa.

Otra de las cosas polémicas que mencionó el alcalde Carlos Torres fue que no hay que creer todo tipo de información sino solamente ‘hay que creerles a las autoridades’: “Hay mucho comentario; yo nací en el El Salado, comentarios hay muchísimos y aquí hay que decantar mucho los comentarios que se nacen que vieron, que hicieron. Voy a poner un ejemplo: hace unos meses hicimos un Consejo de Seguridad que vieron una gente en no sé dónde, llamamos a las personas y nadie vio nada, entonces resulta que no pasó”.

Esto fue ampliamente reprochado por Yirley Velasco que mencionó que en dichos Consejos de Seguridad, los defensores de derechos humanos no son tenidos en cuenta y que el alclade esta ‘mintiendo’ al desconocer las organizaciones armadas ilegales que actúan en Carmen de Bolívar.

“Voy a ponerle una denuncia formalmente en contra del alcalde Carlos Torres del Carmen de Bolívar y lo voy a responsabilizar a él de cualquier cosa que me llegue a pasar, porque no es la primera vez y el alcalde lo dice en varios espacios que yo soy la que me autoamenazo” concluyó Yirley Velasco, haciendo énfasis en la estigmatización que estaría ejerciendo el mandatario Torres.

