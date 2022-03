Gobierno de los Estados Unidos mantendrá su apoyo a Colombia en el presupuesto del 2023

U.S. President Joe Biden announces his budget proposal for fiscal year 2023, as Office of Management and Budget (OMB) Director Shalanda Young listens in the State Dining Room at the White House in Washington, U.S., March 28, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó 462,8 millones de dólares de ayuda para Colombia en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2023, que empieza a regir el 1 de octubre de este 2022 y va hasta el 30 de septiembre de 2023.

Esta solicitud del mandatario deberá ser revisada por el Congreso para enmiendas y posterior aprobación, es 10 millones de dólares más de las que solicitó para el año fiscal 2022 para el país.

De acuerdo con el documento presentado por el presidente, que incluye más de US $5 billones de dólares para financiar todos los gastos del gobierno, Biden le solicita al Congreso entregar US $72 millones en asistencia para el desarrollo, otros US $156 millones en apoyo económico y US $10 millones para programas de salud.

“La financiación solicitada continuará apoyando la implementación de la paz, el acceso a los servicios de justicia, la participación ciudadana y los derechos humanos”, explicó el gobierno estadounidense.

Asimismo, es para que se puedan “crear alternativas económicas al cultivo de cosa y apoyar la agricultura climáticamente inteligente”, señaló.

Incluso, la justificación del presupuesto indica que se buscará reforzar la aplicación de la ley en países asociados para erradicar e interceptar las drogas en Colombia, Ecuador, México y Perú.

En 2021, tan pronto se posesionó, Biden había pedido para el país US $453 millones (aproximadamente) para invertir durante este año en curso. Es decir, su solicitud para 2023 es US $10 millones superior a la que hizo el año pasado, pero US $8 millones inferior a lo que finalmente aprobó el Congreso hace 10 días.

En total, unos US $238 millones dirigidos a programas de corte social, o el componente “blando” de la ayuda estadounidense.

Para este 2022, el mandatario demócrata había solicitado US $216 millones.

Para el componente “duro”, los recursos incluyen US $175 millones para la lucha contra el narcotráfico y programas asociados (lo mismo previsto para el 2022), US $38 millones para el Ejército (dos millones menos), US $1.8 millones para educación militar y US $10 millones para desminado (11 millones) menos.

Es decir, unos US $225 millones entre fondos para la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

