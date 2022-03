“El éxito me ha traído miles de problemas, pero me encanta”, dijo Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, saltó a la fama después de grabar un video en apoyo a la Selección Colombia y hacerse viral en redes sociales. Sin embargo, su éxito financiero llegó a través de una empresa de productos capilares, que le ha generado gran cantidad de dinero y por medio de la que ha dado trabajo a muchos colombianos.

Hace unos días Yenni Saldarriaga, antigua contadora de la compañía, quien brindó una entrevista para la revista Semana y reveló varios secretos de los manejos financieros que la polémica influenciadora le da a su propio negocio.

Saldarriaga manifestó si se tiene en cuenta el manejo que Daneidy Barrera le da a este dinero y la falta de una organización financiera de su empresa, generar buenos dividendos, aun con tan altos ingresos, le resultó muy difícil.

“Es muy complicado sacar una utilidad así, porque no sabemos si están todos los gastos, si incluyó la nómina, no sé cómo manejará ahorita esa contabilidad, pero podemos sacar esa conclusión; es decir, de utilidad le quedaron 5.000 millones, si yo divido esto y promedio los dos meses, digamos que son 2.500 millones cada mes. Eso es hasta donde yo podría decir”, agregó la excontadora de Epa Colombia, quien trabajó a su lado durante cinco meses.

Luego de conocerse las declaraciones de Saldarriaga en varios medios de comunicación, Epa Colombia dijo por medio de sus redes sociales que “el éxito me ha traído miles de problemas, pero me encanta, porque mientras más hablan de mí me dan a conocer más y están posicionando mis productos”.

Y aseguró que “¿Qué pienso de todo lo que dicen de mí? Dios es el único que puede juzgarme. Yo soy una mujer súper trabajadora, emprendedora y que salió adelante”.

También expresó: “Solo Dios conoce tu corazón. El ser humano destruye, pisotea y quiere acabar contigo. Mientras tú estés limpia por dentro lo demás no importa. Todo el mundo está peleando y yo aquí, tranquila”.

Ahora, Barrera Rojas en sus cuentas de redes sociales contó que está de viaje e indicó que “con todo lo que me pasa necesitaba respirar el aire. A mí me pasa de todo, pero Dios puede hacer cosas grandes”. Y presumió el lujoso hotel en el que se está hospedando

Cabe recordar que, según la empresaria y figura de las redes sociales, Yenni Saldarriaga y otros miembros de una empresa en Medellín le robaron una gran cantidad de dinero a su compañía de queratinas, mientras decían trabajar para ella.

“Nunca pensé que mi negocio iba a crecer y expandirse tanto, porque como yo les contaba, vendía 100 o 200 porciones de queratinas al mes, entonces busqué un equipo de trabajo con contadores, abogados y personal de recursos humanos, por lo que contraté los servicios de una empresa en Medellín que me quitó 2.000 millones de pesos y son los mismos que ahora me quieren demandar”, expresó Barrera Rojas.

La empresaria afirmó que quieren crear un escándalo por medio de un documental y supuestos pagos a la prensa para que hagan eco del mismo y que aparte del supuesto robo, tampoco cumplieron con la labor encomendada y esto le significó tener grandes problemas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

“Ellos me dejaron un problema súper grande porque algunas cosas no las hacían bien en la DIAN y preferí comunicarme con ellos para decirles que tenía unos nuevos abogados, hacer las cosas bien, pagar todo y quedar al día porque me preocupa quedar como la que evade impuestos, la que lavada dinero y un poco de impuestos”, afirmó Epa Colombia.

“Uno tiene que aprender a agradecer el paso de cada persona que llega a tu vida, no es una casualidad, siempre hacen parte de tu crecimiento”, concluyó.