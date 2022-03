“En vez de tumbar estatuas con la primera línea, cámbiese el nombre”: el fuerte mensaje de María Fernanda Cabal a Francia Márquez

En los últimos días se ha generado una serie de críticas por las declaraciones de Francia Márquez, formula vicepresidencial de Gustavo Petro. En esas ha usado dos términos poco comunes para el lenguaje de los colombianos, destacando las palabras “mayoras” y “nadies”, algunos sectores de la oposición afirmaron que esta lideresa estaba atropellando el lenguaje, no obstante, basto con indagar a profundidad para encontrar la raíz de estos conceptos.

Por dichas expresiones ha sido cuestionada por miembros de la oposición, que le dicen que sea coherente. Una de ellas fue María Fernanda Cabal que escribió en su cuenta de Twitter que: “Francia Márquez debe ser coherente y cambiarse el nombre: FRANCIA fue imperio colonizador esclavista en Senegal, Sudan francés, Benín y Costa de Marfil en Africa. Es “tirano colonizador” en su verborrea mamerta. En vez de tumbar estatuas con la primera línea, cámbiese el nombre”.

Es que Márquez ha buscado usar un lenguaje incluyente, habla de “todas, todos y todes”, lo que para muchos es un maltrato al idioma español. Otra de las que la crítico fue la congresista por el Centro Democrático y presidente del Parlamento Global para la Tolerancia y la Paz, Margarita Restrepo, que resaltó que no era necesario hablar raro para ser escuchado, añadiendo que se debía respetar el idioma. Las afirmaciones de Restrepo causaron impacto inicialmente, pues señaló: “Mayores y mayoras, Nadies y nadias, Personas y persones. ¡Dios salve a Colombia!”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, reprochó los ataques en contra la fórmula de Petro, señalando: “La Real Academia Española contempla el uso de la palabra “mayora”. No obstante, algunos se escandalizan porque Francia Márquez dice “mayores y mayoras”, pero desvergonzadamente usan el lenguaje para insultar, mentir e instigar a la violencia”.

También envió un mensaje de apoyo a Márquez, la indígena Wayuu y electa Senadora Martha Peralta Epieyú, que dijo:”Que se vayan acostumbrando porque con el #PactoHistorico el pueblo indígena y el pueblo afro van a legislar y a gobernar este país. Dejen atrás su racismo en los micrófonos, llegó la hora de “los nadies” de Eduardo Galeano.”.

Igualmente, se debe tener presente que, dentro de los conceptos ancestrales y los pueblos originarios, la lengua tiene particularidades distintas y el significado de ciertas palabras, puede cambiar significativamente con base a la apropiación que estos nichos sociales consideren darle

Es que la palabra mayoras y mayores tiene un significado ancestral y se usa en las comunidades indígenas, ya que según Francia Márquez esta referencia se dirigía a las mujeres sabías, aquellas que tienen autoridad ética y moral para guiar el rumbo de cada uno de sus pueblos.

Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española, afirma que este es un término desusado al día de hoy, lo configuran como la forma en referirse a la mujer del mayor, y hace parte de la data del lenguaje histórico en distintos territorios.

“Mayoras y Mayores palabras de gran significado para los pueblos milenarios. Expresan un gran respeto por las personas con sabiduría de la vida, NO son palabras que se usan por moda lingüística. Pero es razonable que muchos no lo entiendan, pues el Respeto es algo que no conocen”, señaló la lideresa indígena y electa congresista, Aida Quilcue.

Por último, además de los fuertes mensajes que han publicado los miembros de la oposición hacía la líder ambiental por su discurso, Márquez dio a conocer a través de sus redes sociales 2 panfletos del grupo denominado ‘Águilas negras, bloque suroccidente colombiano’ en los que su nombre aparece junto al de otros líderes y organizaciones sociales bajo la categoría de “objetivo militar”.

Seguir leyendo: