Yate cortó con sus hélices a un bañista en las playas en Cholón, Cartagena

En las últimas horas se registró un nuevo incidente en las playas de Cartagena que involucra a bañistas con embarcaciones. En esta ocasión la víctima es Eliseo García, un turista que fue embestido por las hélices de un yate en el balneario de Cholón, en la isla de Barú.

Según el reporte preliminar de la Capitanía de Puerto de Cartagena, el hombre se habría lanzado al mar cuando la embarcación en la que se transportaba estaba en movimiento.

A Eliseo García las hélices le hicieron múltiples cortas en el cuerpo por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad donde recibe atención médica por las heridas que recibió, especialmente en piernas y espalda.

“Una unidad de Guardacostas de la Armada de Colombia que en el momento de los hechos se encontraba efectuando control de las actividades marítimas en la zona, realizó la evacuación de la persona herida hasta un centro hospitalario de la ciudad de Cartagena, donde actualmente está siendo atendida para valorar la gravedad de sus heridas”, señaló el capitán de navío, Darío Eduardo Sanabria, capitán de puerto de Cartagena.

También dio a conocer que el herido fue evacuado del lugar y trasladado a un centro asistencial y recordó que el pasado 25 de marzo “se había efectuado reunión con empresas de naves menores, en Corpoturismo, advirtiendo la necesidad de acatar las medidas de seguridad para evitar accidentes”.

Por su parte Yermin Teherán Velázquez, presidente de la cooperativa Ciénaga Azul, en Cholón, según información de La Fm, contó que el incidente sucedió cuando, al parecer, el bañista se lanzó del yate sin autorización.

“Estamos en el área de trabajo que es en tierra, el yate todavía no se había parqueado cuando el señor se lanzó en la parte de atrás y el conductor no se percató; la persona tiene heridas en las piernas y espalda. Nosotros tenemos una zona delimitada donde las lanchas llegan a dejar al turista y salen, la gente tiene otra zona donde se bañan y el turista no espero”, aseguró Teherán.

Agregó que, “fue una imprudencia del ciudadano porque no habían parqueado el yate, siempre hemos recalcado que nosotros tenemos una playa de baño marcada, siempre le decimos a los turistas que los llevamos hasta allá; le recomendamos que no naden en el mismo lugar de los botes y nos hacen caso omiso”.

Las autoridades hicieron un llamado a los bañistas y propietarios de embarcaciones cumplir con las normas estipuladas para el transporte de pasajeros, y advirtió a la comunidad en general, no estar cerca de embarcaciones en movimiento, dar aviso a sus acompañantes o tripulación de cualquier actividad a realizar en el agua, hacer uso del chaleco salvavidas a bordo, entre otros, que permitan garantizar una navegación segura.

Se abre la licitación para megaproyecto del Canal del Dique

El presidente Iván Duque anunció este viernes desde Cartagena en el cierre de la cumbre de habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, confirmó se abrió oficialmente la licitación pública del megaproyecto del Canal del Dique, en el que se tiene prevista una inversión de $3 billones.

El mandatario catalogó este como “el proyecto más importante de adaptación al cambio climático que va a tener nuestro país en las próximas cuatro décadas” y explicó que el proyecto permitirá la protección de la bahía de Cartagena y de las Barbacoas lo que también implica la protección de una muy buena parte de las especies marinas, va a seguir permitiendo que lleguen los buques de pasajeros, de carga, sin que se afecte por la cantidad de sedimento el calado y la navegabilidad.

Beneficiarán a municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre, mejorando la navegabilidad y evitando inundaciones durante la temporada invernal. En total, de acuerdo con el gobierno nacional ya fueron superadas 16 consultas previas.

