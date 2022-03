Julio Comesaña cuestionó el arbitraje del partido entre el Deportivo Pereira y el Independiente Medellín

El director técnico del Medellín Junior, Julio Comesaña, en una fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Este sábado, 26 de marzo, se llevaron a cabo algunos de los partidos de la jornada número 13 de la Liga BetPlay, de los cuales el Deportivo Pereira recibió a Independiente Medellín, encuentro que dejó el marcador en iguales 1-1.

Tras finalizar el encuentro, Julio Comesaña, director técnico del cuadro antioqueño, comentó en la rueda de prensa que terminó molesto con la actuación del árbitro Nicolás Gallo durante el partido mencionado.

A unos minutos de terminar el primer tiempo, el ‘poderoso’ se quedó sin un jugador, pues en el 44′ Juan David Mosquera recibió una roja directa. Además, antes de Mosquera, dos jugadores más cometieron una falta, donde una de ellas terminó en el penal que abrió el marcador a favor de los locales.

Estas dos situaciones fueron cuestionadas por Comesaña, quien explicó que la falta, previa al penalti, no justificaba la decisión del juez central de cobrarla desde la zona de peligro, y que, además, no pitó una falta ‘clarísima’ sobre Andrés Cadavid, la cual sí era para cobrar un penal.

“Hoy voy a hablar de fútbol y del arbitraje del señor (Nicolás) Gallo, con el respeto que me merece. El señor Gallo nos dejó afuera el año pasado en el campeonato, le anuló un gol a Juan Pablo Gallego que solo lo anula ayer, y en este partido dejó de pitar un penal clarísimo como el de Andrés Cadavid.

Y agregó que: “Revísenlo para que ustedes vean y echen a (Juan David) Mosquera en una jugada insólita. Él salta y por la espalda, no ve al jugador y como cualquier jugador de fútbol le enseñan que debe saltar con los brazos abiertos para protegerse, saltó y el jugador de Pereira se pegó con él. Yo no sé de qué se trata, todos cometemos errores, pero no me gustó el arbitraje del señor Gallo ni hoy, ni en el partido en Medellín. Eso es lo que tengo que hablar del arbitraje”.

Ahora, Comesaña también dio un balance del partido y confesó que quedó satisfecho y tranquilo con el trabajo que hizo el Independiente Medellín, principalmente en el segundo tiempo cuando Luciano Daniel Pons anotó el tanto del empate.

“Teníamos que hacer algo para recomponernos, pusimos a Juan Guillermo Arboleda como un tercer central y con José Hernández Chávez pusimos cuatro volantes, para que con Andrés Ricaurte manejar la pelota, bajar las revoluciones y lo logramos, Germán Gutiérrez apareció por izquierda, hasta que Luciano Pons anotó el empate. José tenía que hacer una tarea y por eso decidí cambiarlo para poner a Juan Manuel Cuesta que es un jugador más potente, teníamos un sentimiento de dolor por ganar”, dijo Comesaña.

Con este empate, Independiente Medellín suma 22 puntos en la tabla de posiciones, quedando así de cuarto, ubicación que le asegura la clasificación a los cuadrangulares, aunque aún que un poco menos de la mitad del ‘todos contra todos’ por disputar.

Por último, el próximo partido del equipo dirigido por el entrenador uruguayo, por el torneo local, será el sábado 2 de abril contra Envigado en condición de local. Ahora, el 8 de ese mismo mes, deberá enfrentarse a Guaireña, de Paraguay, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

