Este podría ser el equipo de James Rodríguez si decide volver al fútbol colombiano

Salvador. Junio 23 de 2019. En el estadio Fonte Nova, la Selección Colombia venció 1-0 a la selección de Paraguay por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2019. En la foto: James Rodríguez. (Colprensa - Diego Pineda)

James Rodríguez no ha vuelto a ser el mismo desde que terminó su segunda etapa en el Real Madrid CF, tras haber pasado por el FC Bayern Munich, en calidad de préstamo, en la temporada 2019/2020. Sus malas decisiones fuera del campo de juego lo han ido alejando poco a poco de la élite del fútbol.

Tras estar entre los mejores jugadores del mundo, y de los más valiosos, hoy milita lejos de las ligas más competitivas del mundo, en Catar, que se ha convertido en el destino de muchos futbolistas que buscan incrementar su economía. Fuera de los muchos billetes que el país ofrece, pocas son las motivaciones que los deportistas pueden tener.

El colombiano, goleador de la Copa del Mundo de Brasil 2014, pasó por el Everton FC, antes de unirse a las filas del Al-RayYan S.C. Llegó por pedido del entrenador italiano Carlo Ancelotti, hoy de nuevo en el banquillo del equipo merengue, y su transferencia costó 35,00 millones de euros. En el equipo inglés debutó como titular el 13 de septiembre en la victoria ante Tottenham Hotspur. Marcó su primer gol el día 19 de ese mes, en su segundo partido por Premier League, ante el West Bromwich Albion. En ese encuentro también daría una asistencia y su equipo terminaría ganando por 5 - 2. Fue una de las figuras del encuentro.

Su primer doblete lo consigue ante el Brighton & Hove Albion, el 3 de octubre. El equipo ganaría por 4 - 1 y el colombiano asistiría en otro de los goles. Marca de nuevo en el empate ante el Leicester City, el 27 de enero de 2021, y una vez más ante el Manchester United, el 6 de febrero. Después de una lesión que lo mantiene por fuera durante varios juegos, regresa al equipo el 5 de abril y anota en el empate ante el Crystal Palace.

Justo en el momento en que parece que se está afianzando en el equipo, Ancelotti deja al Everton y marcha al Real Madrid para dirigirlo por segunda vez. En la primera coincidieron con el colombiano. Los Toffies confirman a Rafa Benítez como su nuevo entrenador y el cucuteño entiende que su tiempo en el equipo ha llegado a su fin. El español había dirigido a James en la temporada 2015/2016, cuando asumió el mando del equipo blanco tras la salida del italiano, que se quedaba sin equipo y llegaría en 2016 al Bayern Munich. Benítez le hizo saber a James que tendría demasiada competencia y poco a poco lo fue relegando al banco de suplentes, situación que se alargaría con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo, en la temporada 2016/2017.

Desde entonces, la relación entre el colombiano y el español no venía bien. Ante las dudas, en el mes de septiembre de 2021, el ex jugador del AS Mónaco, va en busca de oportunidades para poder jugar. Su nuevo destino estaría en Catar. El día 26 del mismo mes, el Al-Rayyan oficializaría su contratación por un valor de 20,00 millones de euros. Desde su llegada, Rodríguez ha participado de 12 partidos en los que ha sumado 4 goles y 7 asistencias.

El cucuteño manifestó en jornadas pasadas que si se daba la ocasión, contemplaría la posibilidad de dejar el fútbol catarí, y se mostró receptivo ante cualquier oferta que pudiera llegar. El pase de Rodríguez hoy está avaluado alrededor de los 15,00 millones de euros. En su mejor momento, alcanzó a valer 80,00 millones. Se encuentra entre los 20 jugadores más valiosos de su selección y entre los 50 primeros en su posición, según estadísticas del portal Transfermarkt.

El día de ayer, previo al enfrentamiento de la Selección Colombia ante Bolivia, comenzó a circular un rumor que decía que James Rodríguez estaba cerca de llegar al Junior FC, de la ciudad de Barranquilla. Según el diario ‘O Jogo’, el jugador ya estaría sosteniendo conversaciones con las directivas del equipo colombiano. En la nota comentan que “El Tiburón” estaría dispuesto a pagar el actual valor del futbolista para reforzar su plantilla de cara al próximo torneo. De concretarse, sería un fichaje bomba para el fútbol profesional colombiano, pues el jugador, a pesar de ya contar con 30 años encima, aún tiene juego por delante y, si toma las decisiones correctas, podría recuperar el muy buen nivel dejado atrás hace ya tanto.

El salario del jugador ronda los 9, 00 millones de euros y al parecer los Char tendrían el dinero para cubrir la ficha de James. ¿Lo conseguirán? ¿Qué tan bueno sería este cambio para el ex Porto?





