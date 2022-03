A pesar de la derrota de Millonarios ante Medellín, Macalister Silva fue elogiado luego del encuentro

El jugador sorprendió a todos con sus declaraciones tras el último encuentro de su equipo. (Fotografía tomada de @MILLOSCOFICIAL)

El equipo azul cayó en la más reciente fecha del fútbol colombiano ante “El Poderoso” en el Estadio Atanasio Girardot. Más allá de la derrota, uno sus futbolistas recibió elogios por parte de la prensa y los hinchas. Se trata de David Macalister Silva, el volante bogotano de 35 años que desde hace casi 7 presta sus servicios al conjunto embajador. Comparado con Xavi Hernández, el actual entrenador del FC Barcelona, por su forma de expresarse sobre lo sucedido en el juego, Silva se refirió en rueda de prensa a las razones por las que su equipo cayó ante el Deportivo Independiente Medellín.

Describió con buen tino las variantes en el ataque que los jugadores tuvieron y señaló las fallas al no aprovechar los espacios conseguidos. Fue enfático en la buena defensa que planteó el equipo rival, cuyas líneas se reducían cada vez que el conjunto embajador se acercaba. Lo que sorprendió a todos fue la manera en que se expresó el bogotano, con un vocabulario propio de quien conoce a la perfección el deporte. “Que orgullo tener jugadores en el fútbol colombiano como Macalister, que orgullo que eduquen a todos los que estamos afuera del campo y nos recuerden que desde afuera es muy fácil todo y que otra cosa es estar adentro (...) Que la gente se de cuenta que en Colombia también hay esta clase de jugadores que está por encima de muchos entrenadores a la hora de expresarse”, dijo el ex futbolista Jorge ‘Patrón’ Bermúdez en charla con Balón Dividido de ESPN.

Qué buena explicación la de Maca, eso sí, dirán algunos que es un "sobre análisis" y que es complicar un deporte tan "sencillo".

Respeto a quienes lo quieran ver cómo un juego de 11 vs 11 y un balón, admiro a quienes ven más allá de eso...

Cc @CarlosAlemanJ @GonzaDeFeliche pic.twitter.com/z0KMqNH6KQ — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 24, 2022

El Medellín se impuso en su casa ante Millonarios con una propuesta solida que dio efecto gracias, entre otras cosas, a las malas decisiones de Alberto Gamero con los cambios. Ambos equipos presentaban bajas para el compromiso. El Poderoso no contaba con Adrián Arregui, Felipe Pardo, Luciano Pons y Vladimir Hernández. Mientras que los embajadores presentaban las ausencias de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, convocados por sus respectivas selecciones para la última fecha de la eliminatoria mundialista.

Desde el inicio, los capitalinos se mostraron ajenos al desarrollo del juego. En la jugada del gol, José Cuenú, una de las novedades en la alineación titular, perdió la pelota ante uno de los jugadores rivales. Cambindo se escapó solo y cayó dentro del área ante la salida del portero Juan Moreno. El arbitro, de muy pobre presentación, sentenció el penalti. Se encontraba bastante lejos de la jugada. La repetición en televisión permitió ver que el jugador del Medellín se arrojó al suelo antes del contacto con el guardameta embajador. El VAR no reparó en la decisión del juez y Andrés Cadavid, ex capitán de los azules, fue el encargado de la ejecución. No celebró el gol, pero dejó a los antioqueños ganando desde el minuto 5. Fue suficiente para que Millonarios no tuviera reacción.

La racha de victorias de los azules llegó a su fin, pero a pesar de la derrota aún se mantienen como líderes del torneo. Macalister, acompañado de su DT, habló acerca de la desconcentración de su equipo y expresó su deseo por querer poder ver entre los espacios inmensos que se observan desde las tribunas. Su explicación bien articulada le mereció los elogios de mucha gente, tanto en los medios como en las redes. Millonarios tiene en sus filas a un jugador inteligente, no solo en el campo sino también fuera de él.





