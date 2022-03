Conductor de Didi apuñaló a un pasajero que se negó a pagar lo que le pidió

Foto: Getty Images

Aunque parezca un absurdo, este tipo de cosas suceden más a menudo en nuestro país de lo que imaginamos. Recientemente, un usuario de la aplicación Didi utilizó el servicio en Medellín para desplazarse desde Itagüí hasta su casa en Robledo Pilarica. Antes de solicitar el viaje, no habría imaginado que terminaría viviendo una de las peores experiencias de su vida.

José Miguel Ceballos pidió el vehículo con total normalidad. Al llegar a su destino, procedió a pagar el servicio, pero el conductor le estaba cobrando el doble de lo que indicaba la aplicación. El joven no entendió la situación y se negó a pagar la cifra, argumentando que ese no era el valor real. En la tarde de ese día había realizado el mismo trayecto y le había costado cerca de 26.000 pesos. Ahora, el conductor le cobraba más de 50.000.

El hombre no tomó de buena manera el reclamo de José Miguel y reaccionó de manera agresiva. Luego de un cruce de palabras, atacó al joven. “Si no me va a pagar lo que le digo, bájese”, comenta el afectado que le dijo el conductor. “Yo tomé la decisión de bajarme, le tiré la puerta e inmediatamente se bajó y se me aventó encima. Yo me corro para atrás y siento que me tira con la mano, entonces me doy cuenta de que tengo una herida”.

El joven lleva unos lentes sobre su rostro. Se le ven demasiado grandes por encima del tapabocas. Luce el cabello medio largo justo sobre la frente. Es negro. Tras asistir a un centro médico en el que le ponen tres puntos y le dan varios días de incapacidad, el joven fue entrevistado por TeleMedellín y se mostró en shock ante lo ocurrido. “Yo decía ‘estaba en un asado, con mis amigos, normal, pedí un carro y estoy en urgencias porque una persona me acaba de apuñalar’, como que no cabía en mi conciencia que de verdad eso nos estuviera pasando y que así estuviera la inseguridad de las calles”, expresó.

Al respecto, los voceros de la aplicación, a través de un comunicado, rechazaron la agresión y pidieron a sus usuarios que denunciaran este tipo de situaciones para poder tomar a tiempo las sanciones oportunas. “Rechazamos rotundamente cualquier acto violento que se presente durante una solicitud intermediada por la aplicación. Inmediatamente recibimos el reporte del caso, el equipo de seguridad activo sus protocolos, contactó al usuario y comenzó el respectivo análisis con el fin de tomar las medidas correspondientes en materia de seguridad (...). Estamos comprometidos con la seguridad de la comunidad, por eso cualquier persona que utilice nuestra aplicación indebidamente, incumpliendo los términos y condiciones, será bloqueada de la plataforma”, comunicó la empresa.

Aunque las aplicaciones móviles para solicitar servicios de transporte se han convertido en la alternativa principal para las personas, las quejas en cuanto a la atención y la seguridad no cesan. Ocurre en taxis y carros particulares, así como en motocicletas. El caso de José Miguel es uno más entre tantos. Cabe recordar uno de los más sonados recientemente fue el de Nelson Villamil, quien el 30 de enero de este año fue denunciado ante la Fiscalía por haber abusado de una joven de 19 años a la que recogió por medio de una aplicación.

Estos actos solo dan fe de que los procesos internos de las compañías encargadas de estas aplicaciones, referentes a la selección de sus conductores, no son lo suficientemente rigurosos y, pese a que no pueden anticiparse a este tipo de eventos, sí pueden garantizar que sus trabajadores no cuentan con una personalidad violenta y no terminarán atacando al menor descuido. Ojalá que de aquí no salgan más casos. Habrá que ver.





