Fiscalía responde a los señalamientos que aseguraban que se debía capturar a Mario Castaño antes de las elecciones

El senador Mario Castaño lideraba una red de corrupción cuya intención era apropiarse de recursos públicos. Foto: Mario Castaño Senador

El senador Mario Castaño perteneciente al partido Liberal, es uno de los nombres más sonados recientemente en la Fiscalía y los distintos entes de control, debido a que Castaño aparentemente direccionó por lo menos 50 contratos de diferentes municipios y departamentos para apropiarse de los recursos públicos.

Pues la audiencia continua en el Juzgado 55 con Función de Control de Garantías de la capital, pero luego de una de estas audiencias la Fiscalía General de la Nación, solicitó los respectivos soportes a las afirmaciones, las cuales calificó de graves, de un abogado que mencionaba la necesidad de capturar a Castaño antes de las elecciones.

“Es una manifestación que sí es muy puntual y tienen una gravedad. Es por eso que pido que envíe el correspondiente soporte. Y es que él utilizó la expresión, según nos dicen o según sabemos, debían capturar antes de las elecciones”, señaló el ente de control.

También se pudo enfatizar luego de la audiencia la razón por la cual la Fiscalía solicitó los soportes a los abogados: “Ahora, ¿por qué es relevante?, quiero que me mande el derecho de petición donde le respondieron eso, porque en este momento estamos bajo la presunción de buena fe, y además los abogados ya se están enterando de las cosas, pues obviamente por vías correctas; entonces quiero que nos aporte ese derecho de petición con la respectiva respuesta que afirmó esa situación, porque sí me parece delicado y quisiéramos saber qué dirección o qué autoridad en el interior de la Fiscalía le suministró esa información al doctor Dairon, ya que me parece importante que la conozcamos”.

El día de mañana martes 22 de marzo, podría ser la fecha en la que se defina fecha de aseguramiento para los relacionados con este caso de corrupción que relacionó al senador Liberal.

En contexto, el senador liberal Mario Castaño actualmente es investigado por una presunta red de corrupción, que direccionaba al menos 50 contratos con la finalidad de apropiarse recursos públicos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda. La Fiscalía General de la Nación capturó recientemente a nueve personas vinculadas en el caso y según informó Blu Radio este martes, la entidad tiene 3500 interceptaciones que mostrarían que los procesados sí estarían involucrados.

Según las investigaciones de la Fiscalía, empresarios y particulares frecuentaban al congresista para ser beneficiados con contratos. En las reuniones, presuntamente, se ajustaban los pliegos contractuales y las condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en estos departamentos, para que quedaran en manos de las oferentes que el senador del Partido Liberal indicaba. Asimismo, se direccionaban contratos a cambio del 10 % del valor total de cada uno.

El caso tomó una mayor relevancia teniendo en cuenta que el senador está avalado por su partido para volver a participar en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 13 de marzo. A pesar de las acusaciones, Castaño ha negado las acusaciones: “Yo he sido una persona respetuosa de la justicia, he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia; las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse”.

Cabe recordar que el político se volvió relevante e influente debido a que en 2018 obtuvo 73.079 votos en las elecciones al Senado; una votación mucho mayor que la que obtuvo en el 2014. A su vez, la investigación que actualmente pesa en su contra no es la única que ha afrontado.

La primera investigación por enriquecimiento ilícito fue en 2013, pero esta fue archivada y tan solo un años después, estuvo incluido en la investigación de transferencias y estados financieros de Industria Licorera de Caldas. Además, en 2019 se abrió otra investigación en su contra por posible compra de votos en el departamento de Tolima.

Con respecto a su rendimiento como senador, Castaño ha sido varias veces denunciando por sus constantes inasistencias; incluso, en las sesiones de zoom fue uno de los que más faltó a su compromiso como legislador.

