Bolivia convoca a Marcelo Martins a último minuto, pero no podría jugar ante Colombia

Marcelo Martins fue convocado a último momento para enfrentar a Brasil en la última fecha de las eliminatorias a Catar 2022. EFE/Alberto Valdés/Pool/Archivo

En las últimas horas, la selección de Bolivia anunció el llamado de último momento del experimentado delantero de Cerro Porteño, Marcelo Martins, con miras a los dos últimos juegos de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. El equipo inició su preparación el día viernes con la novedad de quien es actualmente el máximo goleador de las eliminatorias y se prepara para enfrentar a la selección Colombia el día 24 de marzo, y a Brasil en la jornada del 29 de marzo.

El jugador confirmó en sus redes sociales la noticia, pero únicamente publicó que jugará ante la selección brasileña en La Paz. Así es, Martins solo podrá jugar en uno de los partidos correspondientes a esta última fecha del torneo clasificatorio, debido a acumulación de tarjetas. En el último partido de su equipo, el capitán de La verde fue amonestado en tiempo de adición. Bolivia cayó ante Chile por 2 - 3 en esa jornada. Es decir, aunque haya sido convocado de último momento, no podrá medirse ante la escuadra cafetera.

El recorrido atacante no hacía parte de la nómina inicial entregada por César Farías hace dos semanas, ya que el entrenador venezolano había tomado la decisión de convocar a más jugadores juveniles en lugar de los nombres habituales en los últimos compromisos. Si bien es cierto que el equipo ya no tiene chances de clasificar, no era entendible que Martins, con sus diez goles, no estuviera presente en el desenlace de la contienda.

Al boliviano lo siguen de cerca en la tabla de goleadores, el argentino Lautaro Martínez, quien le anotó a Colombia en la pasada fecha, el brasileño Neymar, recientemente eliminado de la Champions League con su equipo, el Paris Saint Germain, y el uruguayo Luis Suárez, de buen presente con el Atlético de Madrid, que jugará en cuartos de final del torneo europeo ante el Manchester City de Josep Guardiola.

La mayoría de jugadores convocados ya se encuentran concentrados en La Paz y se sometieron a las respectivas pruebas de protocolo para detectar posibles contagios de Covid-19, así lo informa la Federación Boliviana de Fútbol. Los partidos que enfrentarán no son más que un compromiso para ellos, pues ya no hay vuelta para sus malos resultados, razón por la cual Farías será destituido de su cargo al final de la doble fecha. El venezolano no consiguió los objetivos solicitados.

¿Colombia puede confiarse ante el equipo boliviano?

Por supuesto que no. El peor escenario posible para el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda sería sumar una nueva derrota. Esto sellaría la eliminación del equipo. Un empate no bastaría, así perdieran Chile y Perú en sus respectivos juegos, y ni por goleada nos serviría. La única opción es ganar. Colombia sumaría 3 puntos y quedaría con 20, un punto por detrás de Perú. Para que la suerte tenga efecto, necesitaríamos también que Perú no sume de a 3, y ojalá no sumara, ya que complicaría mucho más los números, y que Chile sea derrotado para que se mantenga con sus 19 puntos.

La falla de no haber sumado al menos 4 puntos en la pasada fecha de eliminatoria ha logrado que Colombia ya no dependa únicamente de sí misma. Aunque se ganen los dos partidos pendientes, se necesitaría que Chile y Perú no logren puntos. Hoy, los cafeteros tienen 17, dos puntos por detrás de la selección austral, y dos por encima de Bolivia. Si La verde ganara, además de que conseguiría acabar definitivamente con todo, pasaría a ocupar la séptima plaza que hoy tiene el equipo nacional y hasta podría tener chances de llegar a la sexta si todo se alinea.

Una esperanza para los colombianos parece residir en la selección de Uruguay. Si el equipo charrúa consigue ganar sus dos partidos, ante Perú y Chile, nuestros rivales directos, ellos sumarían 28 unidades y sellarían su clasificación, permitiéndonos a nosotros actuar con menos presión, pues al menos tendríamos esos puntos a favor. Claro, de nada serviría si empatamos o perdemos. La única posibilidad para Colombia es la victoria y cruzar dedos para que los demás resultados se concreten.

¿Conseguiremos la tan ansiada clasificación?

