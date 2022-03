Miguel Polo Polo negó hacerse pasar por indígena y advirtió que el Pacto Histórico le quiere “robar” su curul afro

Miguel Polo niega acusación de “autopercibirse” como indígena para recibir una beca. Foto: Twitter

Luego de que se denunciara que el congresista electo -y muy polémico- Miguel Polo Polo aplicó en años anteriores a una beca ante el Ministerio del Interior asegurando que era indígena, el también activista anunció que interpondrá acciones legales para quienes difundieron esa información, además, de defenderse por las controversiales y gravísimas acusaciones.

“Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión. Allí cursé mi pregrado en Gestión Pública. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena”, afirmó el representante por la curul afrodescendiente, que se ha dado a conocer por ser muy afín al uribismo.

Además, Polo Polo la emprendió contra un medio radial que documentó la noticia de que habría aplicado a una beca haciéndose pasar por activista y, a través de su cuenta oficial de Twitter, dijo que se defenderá ante los tribunales.

“Lo de W Radio contra mi persona no es periodismo, es una clara persecución política. Ya han sacado dos noticias falsas en esta semana. Actuaré legalmente JAMÁS HE SIDO BECARIO NI HE RECIBIDO AYUDAS EDUCATIVAS COMO INDÍGENA”, trinó.

Inclusive, hasta arremetió con vehemencia contra Antanas Mockus, una de las cara más visibles de la Alianza Verde; además, cuestionó al candidato presidencial Sergio Fajardo. Los motivos del activista de derecha es que ellos también habrían recibido beneficios de partidos políticos indígenas; incluso, asegura que como ellos “son de izquierda”, nadie les dice nada.

“Aurelijus Mockus Šivickas, más conocido como Antas Mockus, hijo de lituanos (Europeos) y Sergio Fajardo, paisa blanco, fueron avalados por el partido ASI (Alianza Social Indígena) y la izquierda callada, festejando. Polo Polo, un negro, gana curul AFRO, y dicen que no soy negro”, expresó en su perfil de esa red social.

De hecho, en el marco de las denuncias por presunto fraude electoral en las elecciones legislativas, en las que precisamente él salió elegido, dijo que le quieren quitar la curul que alcanzó por un partido que representa las negritudes.

“Las mafias parapolíticas del Valle del Cauca y los del Pacto se unieron para robarnos la cural. Nos están robando las elecciones”, advirtió el polémico joven, oriundo de Tuluá. Allí también etiquetó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.

Luego de su férrea defensa, Alí Bantú, candidato de la lista de Soy por Somos (movimiento del que hace parte también Francia Márquez) a la curul afrodescendiente pero que no fue elegido, y quien visibilizó la denuncia antes citada, anunció que presentará acciones legales contra Polo Polo. ¿Por qué?

“Estaré presentando denuncias penales y demanda de nulidad contra Miguel Polo y todos los funcionarios del Min Interior que presuntamente incurrieron en falsedad ideológica y otros delitos”, expresó Ashanti en su cuenta de Twitter.

Cabe anotar que para ratificar su denuncia, el excandidato al Congreso mostró el documento expedido por el sistema de información indígena de Colombia (SIIC), del Ministerio del Interior, que certifica que Miguel Abraham Polo Polo aparecía como perteneciente al censo de la Comunidad Indígena Isla Gallinazo en los registros de 2016 y 2019.

A través de la verificación por Código QR se puede verificar la autenticidad del documento. Aunque no se establece que una persona no pueda pertenecer a dos minorías, Polo Polo ha sido cuestionado justamente por no identificarse en el activismo de la comunidad afro.

Formulario Miguel Polo Polo

La Ley 649 de 2001 establece como único requisito para aspirar a la curul de las comunidades negras que los candidatos para ser elegidos “deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”.

