Europa League: Luis Muriel, Rafael Santos Borré y Alfredo Morelos ya conocen a sus rivales de los cuartos de final

Los colombianos Luis Muriel, Duván Zapata (lesionado)m Rafael Santos Borré y Alfredo Morelos jugarán la Europa League. Fotos: Reuters

¡Definidos los cuartos de final de la Europa League!, los dieciséis equipos ya conocen a su rival para la siguiente ronda del torneo europeo que contará con la presencia de algunos jugadores colombianos. Luis Muriel y Duván Zapata (Atalanta) se enfrentarán a RB Leipzig mientras que Alfredo Morelos (Rangers) se medirá ante Braga. Por último, Rafael Santos Borré buscará una clasificación histórica a la semifinal ante ante el Barcelona de España.

Recordemos que Atalanta llegó al partido con el Leipzig tras haber quedado en la tercera posición del grupo F de la Champions League, jugó la ronda clasificatoria de la Europa League, allí se impuso con un marcador global de 5-1 a Olympiacos. Posteriormente n los octavos de final se enfrentó al Bayer Leverkusen y el juego de ida terminó 3-2 a favor de los italianos con un doblete de Luis Muriel; en la vuelta el equipo de Bérgamo se impuso por la mínima diferencia.

El delantero colombiano, Luis Muriel, poco a poco ha ido recuperando la confianza del entrenador Gian Piero Gasperini y se está haciendo de nuevo un lugar en el once titular. Por otra parte, Duván Zapata no juega desde el pasado 6 de febrero del 2022, cuando tuvo minutos ante Cagliari pero recayó en su lesión muscular.

El Eintracht Frankfurt fue contundente en la fase de grupos de la Europa League al clasificar en la primera posición del grupo D con doce puntos y una diferencia de gol de +4. En los octavos de final se enfrentó al Betis, uno de los equipos sorpresa en el certamen, en el juego de ida se impuso por 2-1 en el Benito Villamarín, mientras que la vuelta en Alemania empató 1-1, sin embargo el club alemán logró su paso a los cuartos de final ante Barcelona con un gol en contra de Guido Rodríguez en el 120′ del tiempo extra.

Rafael Santos Borré está disputando su primera temporada en el club alemán y es uno de los titulares frecuentes para el entrenador Oliver Glasner. Desde su llegada ha realizado ocho anotaciones, pero en el torneo europeo solo ha podido sumar un gol y fue ante Olympiakos en el partido que terminó 3-1 a favor del Frankfurt.

Por otra parte, Rangers se clasificó a los octavos de final luego de terminar segundo en el Grupo A por debajo del Lyon y de vencer en la ronda clasificatoria al Borussia Dortmund con un marcador global de 6-.4. En octavos de final dejaron en el camino al Estrella Roja de Belgrado con un marcador de 4-2. Ahora se enfrentarán al Braga

Alfredo Morelos está pasando por un gran momento futbolístico en Rangers. Ya suma 33 anotaciones en el torneo europeo, lo que lo ubica como el tercer máximo goleador en la historia del certamen y superó a su compatriota Radamel Falcao García. Ante Estrella Roja anotó en la ida.

Estos son los cuartos de final de la Europa League:

- RB Leipzig vs. Atalanta (Luis Muriel y Duván Zapata)

- Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs FC Barcelona.

- West Ham United vs. Lyon

- Braga vs. Rangers (Alfredo Morelos)

Los partidos de ida se disputarán el 7 de abril del 2022, mientras que la vuelta se llevará a cabo una semana después, es decir el 14 de abril. También se confirmó la llave de los cuartos de final, lo que quiere decir que el ganador de Leipzig vs. Atalanta se medirá ante el vencedor del Braga vs. Rangers mientras que los ganadores del West Ham United vs. Lyon y Eintracht Frankfurt vs.. Barcelona se enfrentarán.

